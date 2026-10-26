허서현, 역전 반집승…평택, 삼척 꺾고 창단 첫 여자바둑리그 우승

▲ 평택 브레인시티산단이 여자바둑리그에서 창단 첫 우승을 차지했다.

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여자바둑리그에서 평택 브레인시티산단이 창단 첫 우승을 차지했습니다.평택은 25일 오후 성동구 마장로 한국기원 바둑TV스튜디오에서 열린 2026 NH농협은행 한국여자바둑리그 챔피언결정전 최종 3차전에서 H2 DREAM 삼척에 2대 1로 역전승했습니다.이로써 챔피언결정전 종합 전적 2승 1패를 기록한 평택은 삼척을 따돌리고 정상에 올랐습니다.이날 평택은 첫 대국에서 주장 김주아 4단이 삼척의 외국인 선수 리허 6단에게 280수 만에 백 불계패했습니다.하지만 2국에서는 평택 외국인 선수 우이밍 7단이 삼척 주장 김은지 9단에게 298수 만에 백 1집반승을 거둬 1대 1을 만들었습니다.최종국에서는 평택 허서현 5단이 삼척 김은선 7단에게 269수 만에 극적인 백 반집승을 거둬 팀의 창단 첫 우승을 견인했습니다.허서현은 종국 직전까지 미세하게 불리했으나 마지막 반패를 남긴 시점에서 김은선의 착각을 틈타 기적 같은 역전승을 거뒀습니다.대국 후 허서현은 "마지막까지 불리한 바둑이어서 마음을 정리했는데 승리하게 되어 믿기지 않는다"라며 "기쁘기도 하지만 (김은선 선수에게) 죄송한 마음이다. 종국 후 팀원들이 좋아하는 모습을 보니 기쁘고 우승이 실감 났다"고 소감을 전했습니다.앞서 평택은 지난 23일 열린 1차전에서 1대 2로 패했으나 24일 2차전에서 김주아가 김은지에게 완승을 거두는 등 2대 0으로 승리해 1승 1패를 기록했습니다.최종 3차전에서도 1국을 졌지만 2, 3국에서 우이밍과 허서현이 연달아 승리해 극적인 뒤집기로 창단 첫 우승을 차지했습니다.정규리그에서 11승 3패를 기록해 챔피언결정전에 직행한 평택은 포스트시즌까지 휩쓸며 통합우승을 달성했습니다.2026 NH농협은행 한국여자바둑리그의 대미를 장식할 시상식은 11월 27일 한국기원에서 열립니다.우승팀 상금은 1억 원, 준우승팀은 6천만 원이 주어집니다.또 3위 철원한탄강 주상절리길과 4위 부안 붉은노을에는 각각 4천만 원과 2천만 원이 지급됩니다.(사진=한국기원 제공, 연합뉴스)