[날씨] 전국 흐리고 선선…해안가 거센 풍랑 주의

일본 규슈 쪽으로 향하던 제30호 태풍 참피는 오늘(26일) 새벽 제주도 남쪽해상에서 온대저기압으로 변질됐습니다.



이에 남부지방에 이어지던 강수도 대부분 그쳤는데요.



제주는 오전까지 일부 영남 해안 지역은 낮까지 비가 조금 더 내리다 잦아들겠고요.



아침에 수도권에도 5mm 미만의 비가 조금 예상됩니다.



남쪽 먼바다에 내려졌던 태풍특보는 풍랑특보로 변경되었습니다.



오늘까지 남해 먼바다와 제주도 해상, 동해상은 거센 풍랑이 예상돼 해안가에 각별한 주의가 필요하겠습니다.



오늘 전국 하늘 대체로 흐리겠습니다.



현재 서울이 14.1도, 대구 15.3도로 쌀쌀하게 시작하고요.



오늘 한낮에 서울 20도로 선선하겠고, 광주는 25도까지 오르겠습니다.



내일 오후부터 찬 바람이 불면서 모레 서울의 아침 기온이 2도까지 뚝 떨어지겠고요.



목요일 밤부터 금요일 오전 사이 서쪽을 중심으로 비가 예상됩니다.



(박세림 기상캐스터)