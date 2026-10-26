[단독] "겁만 주려고 했다"?…역삼동 연쇄 방화 CCTV 보니

<앵커>



지난주 서울 역삼동 건물 2곳에 불을 질러 19명을 다치게 한 70대 남성이 처음 불을 지르는 모습이 담긴 CCTV 영상을 입수했습니다. CCTV 제공을 결정한 특허법인 관계자는 이 씨에게 살해 의도가 다분해 보였다고 증언했습니다.



임지현 기자입니다.



<기자>



서울 역삼동의 한 특허법인 사무실 입구를 비추고 있던 CCTV 영상입니다.



지난 20일 오전 11시 52분.



여성 변리사 A 씨가 사무실을 빠져나간 직후, 엘리베이터 옆 비상계단 출입문이 열리고 한 남성이 양손에 노란 액체가 담긴 통을 들고 등장합니다.



잠시 뒤 A 씨가 사무실로 돌아오자, 두 사람은 입구에 서서 20초가량 대화를 나눕니다.



잠시 뒤 A 씨에게 안으로 들어가라는 취지로 말한 연쇄 방화범 70대 이 모 씨는 한 손에 들고 있던 통을 바닥에 내려놓고, 인화성 물질을 쏟아붓습니다.



이후에도 주저하지 않고 라이터로 불을 붙이는 이 씨.



순식간에 화염이 솟구치고, 시커먼 연기가 특허법인 입구를 집어삼킵니다.



불길이 치솟은 직후 이 씨는 다시 비상계단 출입문으로 사라졌고, 이 씨의 한 손에는 아직 쏟아붓지 않은 인화성 물질 1통이 들려 있었습니다.



이 씨가 등장해 불을 지르고 떠나기까지 걸린 시간은 1분 남짓이었습니다.



이 씨가 불을 지른 층에서만 3명이 중상을 입는 등 8명이 다쳐 병원에 이송됐습니다.



[피해 특허법인 관계자 : (이 씨가 불을 지르기 전, 여성 직원이) 문을 닫고 들어가 (이 씨의) 눈을 딱 보는데, 씨익 웃더래요. 악마 아니에요?]



이후 이 씨는 곧바로 200m가량 떨어진 다른 특허법인 사무실로 가 불을 질렀고, 그곳에서는 1명의 심정지 환자와 10명의 부상자가 발생했습니다.



이 씨가 불을 지른 곳은 2곳 모두 사무실의 유일한 출입구였지만, 경찰은 현존건조물방화치상 혐의로만 이 씨를 구속해 수사를 이어가고 있습니다.



(영상취재 : 김현상, 영상편집 : 김준희, 디자인 : 서승현)