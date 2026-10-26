오키나와·타이완서 피해 속출…일본 곳곳 큰비 예고

<앵커>



태풍 '참피'는 제주도 남쪽 바다를 지나 일본 규슈를 향해 올라가고 있습니다. 밤사이 온대저기압으로 약해지기는 했지만 일본에도 큰 비가 내릴 것으로 예보돼있습니다.



도쿄에서 문준모 특파원입니다.



<기자>



태풍 '참피'가 강타한 일본 오키나와현 이시가키섬.



전봇대가 도로에 널부러져있고, 굵은 가로수도 바람을 이기지 못하고 부러졌습니다.



미야코지마섬에서는 70대 여성이 강풍에 넘어져 골절상을 입었고, 요나구니섬에서는 7살 아이가 깨진 집 유리창에 머리를 다쳤습니다.



현 내 1만 3천 가구의 전기가 끊겼고, 일부 지역에서는 단수까지 발생해 오키나와현이 자위대에 재해 지원을 요청하기도 했습니다.



앞서 타이완에서도 높은 파도에 휩쓸려 1명이 숨지고 500명 넘게 다치는 등 피해가 잇따랐습니다.



[타이베이 시민 : 타이베이시에서 평균 풍속이 시속 70~80km에 이를 수 있다는 뉴스를 봤는데 정말 무서웠습니다.]



태풍이 몰고 온 습한 공기가 일본 열도에 걸쳐 있는 전선을 자극하면서 내일(27일)까지 곳곳에 큰비가 예상되기 때문입니다.



오늘 낮까지 24시간 강우량은 규슈 북부와 시코쿠에서 최대 200mm, 규슈 남부에서 150mm가 예상되고, 도쿄를 포함한 관동 지역에도 많은 비가 예보됐습니다.



나가사키현 쓰시마섬에는 24시간 강수량이 200mm를 넘어 10월 관측 최대 기록을 경신했습니다.



기상청은 산사태와 침수 등 2차 피해가 잇따를 수 있다며 주의를 당부했습니다.



(영상취재 : 문현진, 영상편집 : 김종미, 디자인 : 강윤정)