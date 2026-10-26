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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

조제행 기자
작성 2026.10.26 06:06 조회수
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1. 태풍 '참피', 오전까지 강풍‥일본은 '긴장'

태풍 참피가 오늘(26일) 새벽 온대저기압으로 약화한 가운데 강풍주의보가 제주 전역으로 확대됐습니다. 제주에는 한라산 탐방로와 해안가를 비롯한 위험지역 42곳이 출입 통제된 상태고, 일본도 참피의 영향으로 큰비가 예보돼 있습니다.

2. 유일한 출입구에 방화…"살인미수" 분노

역삼동 연쇄 방화 피의자 70대가 불을 지르는 모습이 생생하게 담긴 CCTV 영상을 SBS가 단독 입수했습니다. 사무실 유일한 출입구에 불을 질렀다는 점에서 피해직원과 가족들은 살인미수 혐의 적용해야 한다고 강하게 주장하고 있습니다.

3. '전 연인 살해' 40대…18시간 만에 체포

대전에서 연인 관계였던 여성을 살해한 뒤 달아난 40대 남성이 18시간 만에 체포됐습니다. 이 남성은 지난해 피해 여성을 스토킹한 등의 혐의로 경찰에 2차례 신고됐던 것으로 드러났습니다.

4. '시위 금지'에도 41만 집결…1,300여 명 체포

정부의 시위 금지 조치에도 프랑스 전역에서 40만 명이 넘는 참가자들이 시위를 벌였습니다. 대규모 방화와 약탈 사태가 벌어지지 않았지만, 1천300여 명의 참가자들이 현장에서 체포됐습니다.
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