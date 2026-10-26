NYT "미·이스라엘 선거 앞 위협·공포 고조…이란 전면전 위험"

▲ 트럼프 미국 대통령과 네타냐후 이스라엘 총리

최근 미국과 이란 간 긴장이 고조되면서 양국이 전면전으로 복귀할 위험이 커지고 있다고 미 일간 뉴욕타임스(NYT)가 25일(현지시간) 보도했습니다.NYT는 미 중간선거와 이스라엘 총선을 앞두고 양측이 군사 행동의 구실을 모색하면서 긴장과 위험이 고조되는 새로운 국면에 접어들었다고 진단했습니다.최근 도널드 트럼프 미 행정부 내부에서는 이란이 미 당국자들에 대한 공격을 계획하는 '진전된(advanced) 단계'에 접어들었다는 우려가 제기되고 있습니다.반면 이란은 미국과 이스라엘이 새로운 공격을 개시해 자국을 굴복시키려 한다고 확신하는 분위기입니다.트럼프 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 각각 정권의 명운을 건 선거를 앞두고 있다는 점이 복잡한 셈법으로 작용하고 있습니다.네타냐후 총리는 자신이 선거에서 패배하더라도 후임자가 주저할 마지막 타격을 감행할 수 있고, 트럼프 대통령 역시 군 통수권자로서 권한이 건재함을 과시하려 할 수 있다고 NYT는 분석했습니다.이어 이는 과거 쿠바 미사일 위기나 이라크 침공 결정처럼, 부분적이거나 결함 있는 정보 혹은 적의 동기에 대한 오해는 치명적인 결과를 낳을 수 있다고 지적했습니다.공포와 경계 태세가 가중되는 가운데 실제 무력 충돌로 이어질 수 있다는 움직임도 나타나고 있습니다.NYT는 미 고위 당국자들을 인용, 트럼프 대통령이 비공개 자리에서는 이란 내부를 겨냥한 또 다른 공습 쪽으로 기울어 있는 것으로 보인다고 전했습니다.사안을 잘 아는 한 당국자는 미 중부사령부가 이란의 에너지 인프라 등 경제 필수 시설을 포함한 확대된 폭격 목표 목록을 수립했다고 밝혔습니다.이란 역시 최근 "레드라인은 없다"며 미국의 공격이 재개될 경우 걸프 해역을 지나는 해저 통신 케이블이 표적이 될 수 있다고 경고했습니다.트럼프 행정부의 관련 정보 공개 방식에 대해서도 의문이 제기됩니다.지난 23일 미 언론들은 국가정보국(DNI) 국장이 마코 루비오 국무장관 등 트럼프 행정부 주요 인사들에게 "이란이 미국인 인력을 겨냥하려는 노력을 상당히 강화했다는 정보를 입수했다"고 보도한 바 있습니다.해당 정보는 공개 전까지 소수의 고위급 인사에게만 공유됐던 것으로 전해졌습니다.NYT는 트럼프 행정부가 구체적인 공격 계획의 증거를 공개적으로 제시하기 어려운 상황에서 민감한 기밀을 공개한 이유에 대해 일부 당국자들조차 의문을 제기했다고 전했습니다.또 몇 달간 관련 브리핑도 하지 않다가 갑자기 민감한 기밀 메모를 공개해 오히려 위험을 키웠다고 지적했습니다.트럼프 대통령과 참모들을 향한 이란의 위협은 2024년 대선 기간에도 극심한 공포 분위기를 조성한 바 있습니다.그해 7월 미 연방수사국(FBI)이 이란혁명수비대(IRGC)의 청부를 받은 파키스탄 국적의 암살범을 체포하고, 대선 유세장에 대응용 저격수가 배치된 바 있습니다.이러한 위협은 2020년 1월 트럼프 대통령의 지시로 이뤄진 가셈 솔레이마니 IRGC 정예 쿠드스군 사령관 암살 이후 이란이 품어온 보복 의지와 맞물려 있다고 NYT는 설명했습니다.