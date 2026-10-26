순찰차 세 대나 따라붙었다…한밤중 난리난 이유

이번 소식은 '심야 음주 단속 줄행랑'입니다.



음주 단속 중에 경찰의 정차 명령을 무시하고 달아난 운전자가 있었는데요.



결국 순찰차 3대의 추격 포위 끝에 붙잡혔습니다.



지난달 2일 부산 해운대구입니다.



경찰이 심야 음주 단속에 나섰습니다.



한 차량이 정차 신호를 무시하고 그대로 지나가죠.



경찰은 도주 방향을 확인한 뒤 순찰차에 올라서 즉시 추격에 나섰습니다.



주변 순찰차에도 지원을 요청했습니다.



순찰차 총 3대가 추격에 나선 상황, 그럼에도 도주 차량은 멈추지 않았습니다.



이에 한 순찰차 한 대가 차량 앞을 빠져나가지 못하게 지그재그로 움직이면서 속도를 줄이도록 했고요.



다른 순찰차들은 주변에서 퇴로를 막아섰습니다.



그리고 빠져나갈 곳이 없어진 이 차량, 결국에는 멈춰 설 수밖에 없었습니다.



도주 차량 운전자에게 음주 측정도 실시를 했거든요.



그 결과 역시나입니다.



면허 정지 수준으로 확인됐고요.



이 운전자는 심지어 과거 음주운전 전력도 있어서 결국 면허 취소 처분된 것으로 전해졌습니다.



(화면출처 : 유튜브 대한민국 경찰청)