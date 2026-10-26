"무슬림 전문 매장을 가라"…논란 부른 외국인 영상

최근 한국의 편의점이 외국인 관광객들에게 큰 인기입니다.



하나의 필수 쇼핑 코스로 자리 잡기도 했는데요.



다만 이번 소개해드릴 영상은 한 외국인이 편의점을 찾았다가 빈손 퇴장하는 상황입니다.



영상 함께 보시죠.



편의점에 들어온 한 외국인이요.



이 여성이 컵라면, 과자 그리고 음료수 등을 집어들고 휴대전화 앱으로 바코드를 스캔하기 시작합니다.



그리고 이슬람 율법에 따라 먹을 수 있는 제품인지 확인을 하게 되는데요.



화면에는 잇따라 '하람'이라고 나옵니다.



'하람', 이건 이슬람 율법상 금지된 것을 의미하는 건데요.



여성은 다소 의아하다는 듯 손짓을 한 뒤 아무것도 사지 않고 편의점을 나섰습니다.



이 영상 온라인에서 큰 화제를 모았습니다.



'한국에서는 할랄 식품을 찾는 사람이 많지 않으니까 없는 게 당연하다', '무슬림을 위한 전문 매장 가면 되지 않느냐' 등의 반응도 잇따랐습니다.



(화면출처 : X (@OliLondonTV)