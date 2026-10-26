뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"아니 저 사람은" 바로 알아봤다…고마운 눈썰미

조제행 기자
작성 2026.10.26 07:10 수정 2026.10.26 07:55 조회수
PIP 닫기
첫 번째 소식은 '실종 문자 기억한 매의 눈'입니다.

가끔 휴대폰으로 실종자 안내 문자가 올 때가 있잖아요.

그 내용을 유심히 보았던 한 시민의 빛나는 눈썰미 덕에 50대 치매 환자가 무사히 가족 품으로 돌아갈 수 있었습니다.

지난 23일 SNS에 이런 글이 올라왔습니다.

'실종 안내 문자를 확인만 하고 넘겼는데 인상착의가 똑같은 사람이 내 옆을 지나갔다'는 내용이었는데요.

글쓴이는 그 전날 산책을 하던 중에 요양병원 이름이 적힌 노란 조끼를 입은 남성을 발견했다고 합니다.

그리고 그걸 본 순간 저 옷차림 얼마 전 실종 안내 문자에서 본 것 같은데 싶었던 거죠.

그래서 사진을 찍어서 경찰에 신고를 했고요.

그의 눈썰미가 맞았습니다.

덕분에 실종자는 안전하게 가족 품으로 돌아갈 수 있었다고 하는데요.

누리꾼들은 '한 사람의 관심이 큰 사고를 막았다', '그동안 무심코 넘겼던 실종 문자 앞으로 주의 깊게 봐야겠다' 등의 반응이었는데요.

참 고마운 눈썰미입니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
조제행 기자 사진
조제행 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지