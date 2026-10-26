사우디 리야드공항 재개 첫날…후티 공격 지속에 제한적 운항

▲ 사우디아라비아 리야드 국제공항에서 연기가 치솟고 있다. (자료사진)

예멘의 친이란 후티 반군의 공격으로 폐쇄됐던 사우디아라비아 수도 리야드의 킹칼리드 국제공항이 2주 만인 25일(현지시간) 국제선을 포함해 운항을 부분적으로 재개했습니다.하지만 후티의 잇단 공격에 실제 항공편 운항은 제한적으로 이뤄졌으며 리야드 외 다른 지역에서는 미사일 요격 과정에서 부상자도 발생했습니다.블룸버그와 AFP 통신에 따르면, 이날 킹칼리드 공항 웹사이트에는 런던, 두바이, 베이징 등으로 오가는 여러 항공편 운항 일정이 게시됐습니다.사우디 국적 항공사인 사우디아(Saudia)와 플라이나스(Flynas)가 항공편을 운항했으며, 에어인디아와 에미레이트항공 등 외국 항공사들도 운항 일정에 포함됐습니다.그러나 많은 글로벌 항공사가 여전히 운항 중단 조치를 유지하고 있어 리야드로 오가는 항공 교통은 크게 제한된 것으로 알려졌습니다.AFP는 항공편 추적 사이트 플라이트레이더24를 인용해 소수의 항공편이 출발했지만, 대부분은 취소됐다고 전했습니다.로이터 통신에 따르면, 사우디 민방위 당국은 이날 리야드를 비롯해 아브하, 하미스 무샤이트, 자잔, 나즈란에 긴급 경보를 각각 발령했다가 몇 분 뒤 위험 상황이 해소됐다고 밝혔습니다.사우디 주도 연합군은 드론 2대와 탄도미사일 1발이 리야드를 향해 발사됐고, 순항미사일 1발이 하미스 무샤이트를 겨냥해 발사됐으며 남부 지역을 향해 발사된 탄도미사일 10발을 요격했다고 전했습니다.민방위 당국은 탄도미사일 요격과정에서 발생한 파편으로 하미스 무샤이트와 아하드 라피다에서 2명이 다쳤고, 주거용 건물과 차량이 파손됐다고 밝혔습니다.킹칼리드 공항 측은 전날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "2026년 10월 25일 일요일부터 제1터미널은 국내선, 제2터미널은 국적 항공사가 운항하는 국제선 전용으로 지정될 예정"이라며 국제선 등 운영 재개 소식을 알렸습니다.이에 대해 후티 대변인 야히야 사리 준장은 이날 성명에서 "킹칼리드 공항은 여전히 군사적 공격 목표"라며 여행객, 직원, 항공사에 이곳을 이용하지 말라고 경고했습니다.후티 반군은 전날에도 사우디의 대규모 공습에 대한 보복으로 킹칼리드 공항과 핵심 에너지 인프라인 동서 원유 송유관을 전격 타격했다고 주장한 바 있습니다.앞서 킹칼리드 공항은 지난 10일 후티의 대규모 공격으로 공항 이용객 등 최소 13명이 숨지고 300명 이상이 다치는 등 큰 피해가 발생하자 공항 운영을 잠정 중단했습니다.