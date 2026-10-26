미 S&P500 3분기 순익 30%↑전망…엔비디아·마이크론이 ⅓ 차지

▲ 미국 월스트리트

미국 상장기업들의 3분기 순이익이 대폭 증가할 것으로 예상되지만, 이익 성장의 상당 부분이 소수의 인공지능(AI) 관련 대형주에 집중된 것으로 나타났습니다.월스트리트저널(WSJ)은 팩트셋 집계와 다우존스 마켓 데이터 분석을 인용, S&P500 기업들의 올 3분기 순이익이 전년 동기 대비 30% 증가할 것으로 전망된다고 25일(현지시간) 보도했습니다.그러나 전체 이익 증가분의 34%는 엔비디아와 마이크론, 두 곳에서 나오는 것으로 집계됐습니다.여기에 브로드컴, 메타 등을 포함한 상위 10개 기업으로 범위를 넓히면 이들 기업이 전체 이익 증가분의 약 3분의 2를 차지하는 것으로 나타났습니다.상위 10개 기업에는 미·이란 전쟁으로 유가 상승의 수혜를 입은 엑손모빌, 셰브런 등 석유·가스 대기업들도 포함됐습니다.마이크론과 엔비디아의 실적 호조에는 메모리 등 AI 반도체에 대한 이례적으로 강한 수요가 자리 잡고 있습니다.마이크론은 지난달 전년 대비 10배 이상 폭증한 분기 순이익을 보고했고, 전문가들은 엔비디아의 순이익 역시 90% 급증을 예상하고 있습니다.기업 실적 호조는 그간 미·이란 전쟁 등 각종 악재에도 주식시장의 상승세를 뒷받침해온 주요 요인입니다.다만 AI가 주도하는 주식시장 상승세에는 현재의 실적뿐 아니라 막대한 AI 투자가 앞으로 지속적인 수익으로 이어질 수 있다는 기대가 반영돼 있습니다.이에 투자 성과가 이에 미치지 못할 경우 주가가 하락할 수 있다는 우려가 제기돼왔습니다.주식 전문가 에드 야르데니는 "결국 이 모든 데이터 센터를 피클볼 경기장으로 개조하게 될지도 모른다는 우려가 있다"고 비유했습니다.반면 실적 쏠림만으로 시장을 비관할 필요는 없다는 시각도 있습니다.상위 10개 종목을 제외하더라도 나머지 S&P500 기업들의 이익이 전년 대비 10% 증가할 것으로 예상되기 때문입니다.MAI 캐피털 매니지먼트의 크리스 크리산티 수석 시장 전략가는 "최고의 선수들이 팀을 이끌고 있지만 나머지 선수들도 제 몫을 하고 있다"고 평가했습니다.아울러 주가가 이익 증가 폭에 비해 과도하게 오르지 않아 밸류에이션 부담이 연초보다 낮아졌다는 평가도 있습니다.최근 주식시장 강세를 1990년대 후반 닷컴 버블과 비교하는 시각도 있지만, 레이 애덤 레이먼드 제임스 최고투자책임자(CIO)는 당시 닷컴 기업들은 지금처럼 돈을 벌어들이지 못했다는 점에서 중요한 차이점이 있다고 지적했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)