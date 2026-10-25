롯데 계열 '기프티엘', 해킹으로 고객 개인정보 유출

▲ 기프티엘의 개인정보 유출 관련 사과문

롯데 계열 모바일 상품권 서비스 '기프티엘'에서 해킹으로 일부 고객의 개인정보가 유출됐습니다.기프티엘을 운영하는 스푼 주식회사는 롯데그룹 계열 광고회사 대홍기획의 자회사입니다.기프티엘은 롯데 계열 브랜드의 모바일 교환권을 발행·판매합니다.스푼은 지난 22일 외부의 비인가 접근으로 일부 고객의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다고 밝혔습니다.유출 항목은 이름과 휴대전화 번호, 이메일 주소, 환불 계좌번호 등입니다.스푼 측은 사고를 인지한 직후 공격 IP를 차단하고 시스템 접근 통제를 강화했다고 밝혔습니다.또, 보안 전문기관과 관계부처에 신고하고 수사를 요청했다고 설명했습니다.현재 관계기관과 공조 수사를 진행하고 있으며, 데이터베이스(DB) 접속 모니터링을 강화하고 재발 방지 대책을 마련하고 있다고 밝혔습니다.개인정보가 유출된 고객에게는 문자메시지(MMS)로 개별 통지하고 있다고 설명했습니다.스푼 측은 고객들에게 출처가 불분명한 문자나 이메일, 전화에 주의하고 의심스러운 링크를 클릭하지 말라고 당부하면서 또 유출된 계좌정보를 악용한 금융 사기가 의심되면 계좌정보 통합관리서비스 등을 통해 계좌 상태를 점검할 것을 권고했습니다.이어 "고객님의 소중한 정보를 안전하게 보호하지 못한 점 다시 한번 깊이 사과드린다"며 "추가 피해 예방과 재발 방지를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.(사진=기프티엘 홈페이지 캡처, 연합뉴스)