[날씨/XR] 월요일 오전까지 제주·남부 '비'…강풍도 주의

30호 태풍 '참피'가 접근해 오면서 어제(24일)와 오늘 남부와 제주를 중심으로 비가 내렸습니다.



특히 제주 산지에는 250mm가 넘는 폭우가 쏟아졌고요, 부산에도 100mm가 넘는 많은 비가 내렸습니다.



태풍은 내일 오전 중에 일본 가고시마 부근 해상에서 열대저압부로 약화되겠습니다.



따라서 내일 오전까지 비가 이어질 텐데요.



예상되는 강수량 살펴보시면 제주 지역에 20mm에서 최고 60mm, 경남 남해안 지역에 10mm에서 최고 40mm, 그 밖의 강원 동해안과 남부를 중심으로 적게는 5mm에서 많게는 30mm의 비가 예상됩니다.



제주를 중심으로 바람이 강하게 불어 들겠고요, 밤사이에는 충청과 남부지방도 바람이 강해지겠습니다.



해상을 중심으로 물결이 높게 일겠습니다.



항해나 조업하시는 선박들 각별한 주의가 필요하겠습니다.



내일 아침 기온 살펴보겠습니다.



서울의 아침 최저 기온 15도, 대전은 13도 예상되고요, 낮 기온은 서울 21도, 대구 23도로 평년 수준을 웃돌겠습니다.



수요일 아침에는 올가을 들어 가장 낮은 기온을 기록할 가능성이 있고요, 목요일과 금요일에는 전국에 가을비가 내리겠습니다.



(안수진 기상캐스터)