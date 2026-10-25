[단독] 남편 보고 무너진 아내…"이게 살인미수 아니면" 울분

<앵커>



보신 것처럼 순식간에 불길에 휩싸인 곳은 이 특허법인의 유일한 출입구였습니다. SBS가 만난 피해 직원과 그 가족들은 "이게 살인미수가 아니면 뭐냐"고 분통을 터뜨렸습니다. 하지만, 경찰은 피의자에게 단순 방화치상 혐의만 적용했습니다.



이어서 권민규 기자가 단독 취재했습니다.



<기자>



연쇄 방화범 70대 이 모 씨는 범행 이틀 뒤 누군가를 살해할 의도는 없었다고 말했습니다.



[이모 씨/방화 피의자 : 죽이려는 건 아니고 겁주려고 그랬지. 여기 있잖아요. 사기 치는 거 있잖아요. 세상에 알리려고….]



이 씨의 이런 진술 탓에 경찰은 현존건조물방화치상 혐의만 적용한 채, 살인미수 혐의는 적극 검토 중이라는 입장입니다.



[피해 특허법인 관계자 : 그 건물에 있는 사람들 다 죽이려고 그랬다. 살인미수 혐의가 아니면, 그러면 우리가 사람이 아니란 얘기야.]



가까스로 목숨을 건진 직원들과 피해자 가족들은 울분을 터뜨렸습니다.



[피해 변리사 아내 : 이게 살인미수가 아닐 수가 있나요? 동일한 일로 동일하게 몇 년 전에도 그렇게 협박을 하고 했다면서도 그게 살인미수가 아니면 뭘 살인미수라고 해야 될까요?]



변리사 남편은 그날 이후 기계 호흡으로 맥박을 간신히 유지하고 있지만, 폐는 물론, 다른 장기들도 크게 훼손된 상태입니다.



[피해 변리사 아내 : 술 담배 하나 안 하던 그 깨끗한 폐가 완전히 다 망가졌고 독성 물질들로 이렇게 두껍게, 새카맣게 쌓인 걸 한 번도 이 화상전문병원에서 본 적이 없대요.]



직원들은 특허 4년 전에도 이 씨가 사무실로 찾아와 휘발유를 뿌리고 위협했는데, 이번엔 작심하고 벌인 일로 보인다고 말했습니다.



[피해 특허법인 관계자 : 어떻게 하면 도망 못 가고 다 죽을 수 있는지를 연구해서 적절한 양의 시너나 휘발유를 가져와서 뿌린 거예요.]



[이윤호/동국대 경찰행정학과 명예교수 : 그냥 단순히 겁만 준다면 시너를 뿌리고 소리 지르고 이런 것들을 할 텐데 그렇지 않았잖아요. 유일한 출구에 불을 질러서 사람이 나갈 수 없게 한다는 건 죽으라는 얘기밖에는….]



경찰은 조만간 프로파일러를 투입해 이 씨의 살해 고의성 등을 집중 조사하고 살인미수 혐의를 적용할지 결정한다는 방침입니다.



(영상취재 : 김현상, 영상편집 : 김윤성, 디자인 : 이종정)