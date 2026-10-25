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불가리아태권도협회장, 자택서 총격 피살…"용의자 3명 체포"

유병민 기자
작성 2026.10.25 18:19 조회수
비네프 회장의 사망 소식을 전하고 애도를 표한 불가리아태권도협회 (사진=불가리아태권도협회 SNS, 연합뉴스)
▲ 비네프 회장의 사망 소식을 전하고 애도를 표한 불가리아태권도협회

슬라비 비네프(60) 불가리아태권도협회장 겸 유럽태권도연맹 부회장이 24일(현지 시간) 불가리아 소피아에 있는 자택에서 총격을 받아 숨졌다고 현지 경찰이 밝혔습니다.

AP통신에 따르면 경찰은 이날 오전 10시 30분께 총격이 발생했다는 신고를 받고 출동했으며, 현장에 도착했을 때 비네프 회장은 이미 숨진 상태였습니다.

경찰 고위 관계자는 취재진에 소피아 외곽의 고속도로에서 용의자 3명을 체포했다고 전했습니다.

용의자 가운데 2명은 튀르키예 국적자이며, 나머지 한 명은 불가리아 신분증을 소지하고 있었던 것으로 알려졌습니다.

경찰 관계자는 이들이 무장한 상태였다고 덧붙였으나, 범행 동기에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았습니다.

1965년 12월생인 비네프 회장은 태권도 선수와 지도자로 성공적인 경력을 쌓은 뒤 정계에도 진출해 불가리아 국회의원과 유럽의회 의원을 지냈습니다.

불가리아태권도협회장을 맡으면서 2019년에는 국기원 이사로 선임돼 활동하기도 했습니다.

(사진=불가리아태권도협회 SNS, 연합뉴스)
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