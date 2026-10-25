대한항공, 현대캐피탈 꺾고 KOVO컵 2연패…통산 7번째 우승

▲ 환호하는 대한항공 선수단

지난 시즌 프로배구 남자부 V리그 통합 우승팀인 대한항공이 준우승팀 현대캐피탈을 꺾고 한국배구연맹(KOVO)컵 2연패를 달성했습니다.대한항공은 25일 전남광주통합특별시 여수시 진남체육관에서 열린 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회 결승에서 현대캐피탈을 세트 점수 3대 1로 꺾고 우승했습니다.KOVO컵 대회 최다 우승팀인 대한항공은 우승 기록을 7차례로 늘렸습니다.이날 결승은 지난 시즌 V리그 챔프전 결정전에서 만난 대한항공과 현대캐피탈의 리턴 매치로 눈길을 끌었습니다.지난 시즌 두 팀은 챔프전에서 5차전까지 가는 명승부를 펼쳤고, 대한항공이 상대 전적 3승 2패로 우승 트로피를 들었습니다.약 6개월 만에 컵대회 결승에서 다시 만난 두 팀은 라이벌답게 치열한 경기를 펼쳤습니다.대한항공은 1세트를 간신히 가져왔습니다.23대 23에서 상대 팀 주포 허수봉에게 쳐내기 공격을 허용해 23대 24로 밀렸으나 상대 팀 서브 범실로 24대 24 듀스를 만들었습니다.이후 정지석이 허수봉의 공격을 유효 블로킹으로 막아 공격권을 가져왔고, 미들블로커 김규민이 세터 한선수와 함께 상대 허를 찌르는 중앙 속공을 성공해 역전했습니다.대한항공은 25대 24에서 상대 팀 아시아 쿼터 선수 장추안의 후위 공격을 정한용이 디그로 살려냈고, 이후 임동혁이 상대 코트에 강타를 내리꽂았습니다.2세트는 아쉽게 내줬습니다.18대 15에서 젠더 케트진스키(등록명 케트진스키)가 서브 범실을 기록했고, 이후 상대 팀 레오나르도 레이바 마르티네스(등록명 레오)의 강력한 서브에 고전하며 연속 실점해 18대 22로 역전을 허용했습니다.기세가 눌린 대한항공은 반전의 계기를 마련하지 못하고 2세트를 21대 25로 내줬습니다.대한항공은 3세트를 잡아내며 다시 앞서갔습니다.3세트 역시 한 점 차 살얼음판 승부를 이어가다 23대 23에서 케트진스키의 공격으로 한 점을 앞서갔습니다.24대 23에선 정한용이 현대캐피탈 신호진의 공격을 블로킹으로 막아내며 끝냈습니다.승부는 4세트에서 마무리됐습니다.대한항공은 16대 15에서 케트진스키의 후위 공격과 정한용의 오픈 공격, 정지석의 서브 에이스 등으로 3연속 득점하며 19대 15로 달아났습니다.대한항공은 이후 상대 팀 레오, 신호진에게 연속 공격을 허용해 20-18로 추격을 허용했으나 케트진스키를 앞세워 두 점 차 리드를 이어갔습니다.22대 20에선 상대 팀 정태준의 서브 범실과 허수봉의 공격 범실이 연이어 나오면서 승부를 갈랐습니다.새 외국인 선수 켄트진스키는 이날 양 팀 최다인 25점을 올렸고, 김규민은 블로킹 3개를 합해 15득점 했습니다.정지석은 14점, 임동혁은 7점, 정한용은 6점을 올렸습니다.현대캐피탈은 레오가 24득점, 공격 성공률 73.33%의 원맨쇼를 펼쳤으나 승부처마다 범실이 나오면서 고배를 마셨습니다.대한항공의 헤난 달 조토 감독은 최근 허리디스크 수술을 하면서 이날 관중석에서 경기를 지켜봤고, 하파엘 헤드위즈 코치가 팀을 지휘했습니다.대회 최우수선수상(MVP)은 기자단 투표 13표를 받은 케트진스키가 팀 동료 김규민(12표)을 1표 차로 제치고 받았습니다.레오는 MIP(준우승팀 수훈선수), 대한항공 김민재는 라이징스타상 수상자로 뽑혔습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)