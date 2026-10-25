뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[단독] '역삼동 연쇄 방화' 최초 범행 CCTV 단독 입수

임지현 기자
작성 2026.10.25 16:11 수정 2026.10.25 16:31 조회수
[단독] '역삼동 연쇄 방화' 최초 범행 CCTV 단독 입수
지난 20일 서울 역삼동 건물 두 곳에 불을 질러 사람을 다치게 한 혐의로 구속된 70대 남성 이 모 씨가 최초 불을 지르는 모습이 담긴 CCTV 영상을 SBS가 단독 입수했습니다.

이 씨의 방화로 건물 2곳에서 5명이 중상을 입는 등 모두 19명이 다쳤습니다.

SBS가 입수한 CCTV 영상에는 20일 오전 11시 53분 이 씨가 한 특허법인 사무실을 찾아 인화물질을 쏟아붓고, 불을 붙이는 첫 번째 방화 당시 상황이 구체적으로 담겼습니다.

앞서 법원은 지난 22일 이 씨에 대해 "도망할 염려가 있다"는 등의 이유로 구속영장을 발부했고, 경찰은 이 씨에 대한 살인미수 혐의 추가 적용 등 가능성을 열어두고 추가 수사를 이어가고 있습니다.

SBS가 입수한 CCTV 영상과 당시 상황, 피해자 가족의 인터뷰 등은 잠시 뒤 'SBS 8뉴스'에서 확인하실 수 있습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
임지현 기자 사진
임지현 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지