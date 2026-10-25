부캉이 수로에 기름띠…"그대로 떠났다" CCTV 속 정체

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부산 상어 '부캉이'가 북항 친수공원 수로를 떠난 날 발생한 기름 유출 사고의 원인이 인근 유조선으로 확인됐습니다.부산해양경찰서는 그제(23일) 북항 친수공원 인근 해상에 기름을 유출하고도 신고하지 않은 유조선을 사고 발생 약 24시간 만에 적발했습니다.해경은 그제 낮 12시 23분쯤 북항 친수공원 인근 바다에 기름이 떠 있다는 신고를 접수했습니다.이후 관계기관과 함께 선박 8척과 인력 40여 명을 투입해 긴급 방제 작업을 벌였습니다.해경은 주변 선박을 탐문하고 해상교통관제센터(VTS)의 항적을 분석하는 등 조사를 진행했습니다.또, 폐쇄회로(CC)TV 확인과 해상 시료 채취, 유지문 분석 등을 거쳐 기름을 유출한 선박을 특정했습니다.조사 결과 해당 유조선의 유류 이송 호스에서 기름 87ℓ가 바다로 유출된 것으로 확인됐습니다.해당 선박은 기름 유출 사실을 신고하지도 않았습니다.사고가 발생한 그제는 부캉이가 오전부터 수로 주변에서 자취를 감추면서 많은 시민이 행방을 주시하던 때였습니다.이런 상황에서 인근 바다에 기름띠까지 발견되자 언론사와 관계기관에 제보와 신고가 잇따랐습니다.기름 유출이 부캉이에게 영향을 미치는 것 아니냐는 우려도 나왔습니다.부캉이는 어제(24일) 수로에서 약 2㎞ 떨어진 부산항 국제여객터미널 인근에서 건강하게 헤엄치는 모습이 확인됐습니다.부산해경 관계자는 "해양 오염 행위를 철저히 조사하고 엄정하게 조치하겠다"고 밝혔습니다.(사진=부산해경 제공, 연합뉴스)