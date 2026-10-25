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신호 대기 중 내리더니…음주 차량 앞 막아섰다가 '봉변'

김지욱 기자
작성 2026.10.25 17:11 수정 2026.10.25 17:31 조회수
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음주운전을 제지하는 시민을 차로 들이받은 30대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.

서울 서대문경찰서는 특수폭행 및 음주운전 혐의로 30대 남성 A 씨를 입건해 조사하고 있습니다.

A 씨는 지난 11일 새벽 1시 10분쯤 서울 서대문구 북가좌사거리 인근에서 자신의 차량을 막아선 40대 남성을 차로 들이받은 혐의를 받습니다.

피해 남성은 앞서가던 A 씨 차량이 차선을 넘나들며 위태롭게 주행하자 신호 대기 중 차에서 내려 A 씨에게 하차를 요구했습니다.

하지만 A 씨는 이를 무시하고 그대로 출발해 남성을 들이받았습니다.

피해자는 목과 어깨를 다쳤지만, 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌습니다.

신고를 받고 출동한 경찰은 A 씨의 음주 여부를 확인한 뒤 임의동행해 조사했습니다.

A 씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준이었습니다.

경찰은 A 씨를 상대로 자세한 범행 경위 등을 조사 중입니다.

(취재 : 김지욱, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)
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