[날씨] 태풍 '참피' 영향…제주 내일까지 최고 120mm

<앵커>



30호 태풍 참피가 제주에 근접해 오며 남부 지방을 중심으로 비가 내립니다. 자세한 날씨, 기상센터 연결해 알아봅니다.



안수진 캐스터?



<기상캐스터>



현재 태풍 찬피는 제주 남쪽 부근 해상에 위치해 있는데요.



앞으로 일본 가고시마 쪽으로 방향을 틀어서 이동하다가 열대저압부로 약화되겠습니다.



현재 따라서 간접 영향으로 남부와 제주를 중심으로는 비가 내리고 있습니다.



제주 산지에는 호우주의보가 내려졌고요, 해상을 중심으로는 물결이 높게 일겠습니다.



제주 먼바다에는 태풍 경보가 발효 중입니다.



항해나 조업하시는 선박들 각별한 주의가 필요하겠습니다.



비는 내일(26일) 새벽에서 아침 사이 대부분 그칠 텐데요.



예상되는 강수량 살펴보시면 강원 동해안과 경북 내륙 지역에 5~20mm, 경북 동해안과 경남 내륙 지역에 5~최고 30mm, 경남 남해안 지역에 10~최고 50mm, 전남 지역에 5~최고 40mm의 비가 예상되고요.



제주 산지를 중심으로는 120mm 이상의 폭우가 쏟아지겠고 제주 지역에 30~최고 80mm의 비가 내리겠습니다.



밤부터는 전국에서 바람도 강하게 불어들겠습니다.



내일 아침 서울의 기온 15도, 대전은 14도에서 출발하겠고요.



낮 기온은 서울 21도, 대구 22도로 평년 수준을 웃돌겠습니다.



수요일에는 서울의 아침 기온이 2도까지 뚝 떨어지는 등 올가을 들어 가장 추운 날이 예상됩니다.



(안수진 기상캐스터)