오바마 "유례없는 무능"·트럼프 "유세장 텅 비어"…맞불 유세

▲ 지원유세 나선 오바마 전 대통령과 트럼프 대통령

미국 11·3 중간선거가 열흘 앞으로 다가온 현지시간 24일 도널드 트럼프 대통령과 버락 오바마 전 대통령이 격전지에서 각각 공화당과 민주당 후보 지원 유세에 나서며 서로를 향해 날 선 비판을 쏟아냈습니다.트럼프 대통령은 조지아주에서 오바마 전 대통령의 유세 규모를 조롱하며 경제 성과를 과시했고, 오바마 전 대통령은 오하이오주와 미시간주에서 트럼프 행정부의 무능을 비판하며 정권 견제를 호소했습니다.오바마 전 대통령은 이날 오하이오주 클리블랜드에서 열린 민주당 지원 유세에서 트럼프 2기 행정부를 겨냥해 "현대사에서 유례를 찾아볼 수 없는 혼란과 잔혹함, 부패, 무능의 2년"이라고 말했습니다.특히 트럼프 대통령이 시작한 이란전을 "누구도 요구하거나 찬성하지 않은 불필요한 전쟁"이라고 규정하고, 전쟁과 관세 정책이 물가 상승을 부추겼다고 주장했습니다.또 트럼프 대통령이 국민의 생활비 부담을 줄이기보다 자신과 가족, 측근의 부를 늘리는 데만 집중하고 있다고 비난했습니다.오바마 전 대통령은 아울러 트럼프 대통령이 백악관 리모델링에만 몰두하고 있다며 "그는 (주택 개조 방송) HGTV에 출연해야 한다"고 말했습니다.이어 "백악관을 마치 사담 후세인이 치즈케이크 팩토리를 연 것처럼 만들어놨다. 온통 금색"이라고 말했습니다.이라크 독재자였던 사담 후세인의 호화로운 궁전과 미국의 대중적 외식 체인 치즈케이크 팩토리를 빗대 트럼프 대통령의 화려한 백악관 장식을 비꼰 것입니다.그러면서 "이번 선거는 적어도 현 행정부의 어리석은 행태 일부를 억제할 마지막이자 최선의 기회"라고 강조했습니다.오바마 전 대통령이 중간선거 과정에서 대규모 현장 유세에 나선 것은 이날이 처음입니다.그는 이날 미시간주 디트로이트도 방문해 민주당 후보를 지원했습니다.조지아주 페리에서 유세에 나선 트럼프 대통령도 오바마 전 대통령을 향해 날을 세웠습니다.트럼프 대통령은 "오바마가 미시간에서 있었는데 행사장이 텅 비어 있었다"며 "그런데 그들은 '많은 인파가 모이고 있다'고 말한다"고 주장했습니다.반면 본인 유세장의 군중 규모에 대해선 보도하지 않는다며 언론 보도가 불공정하다고 불만을 나타냈습니다.다만 뉴욕타임스(NYT)는 오바마 전 대통령의 미시간 유세장이 텅 비었다는 트럼프 대통령의 주장은 사실과 다르다고 지적했습니다.트럼프 대통령은 경제·대이란 정책과 관련해서도 오바마 전 대통령과 대립각을 세웠습니다.트럼프 대통령은 "오바마는 미국이 제조업 국가가 아니라고 말했지만 틀렸다"며 "우리의 관세 정책 덕분에 거대 기업들이 다시 미국으로 오고 있다"고 주장했습니다.또 오바마 행정부 시절 체결된 이란 핵합의(포괄적 공동행동계획·JCPOA)를 "역대 최악의 합의 중 하나"라고 비판하면서 "이란이 핵무기를 갖게 되는 길이었다"고 주장했습니다.이어 자신이 해당 합의를 폐기하고 대이란 군사작전을 통해 이란의 핵농축 능력을 파괴했다고 주장하면서 "이란이 결코 핵무기를 보유하지 못하도록 할 것"이라며 이란전의 정당성을 강조했습니다.NYT에 따르면 오바마 전 대통령은 다음 주 조지아주에서도 유세할 예정이며, 트럼프 대통령은 25일 미시간주를 방문합니다.양당이 연방의회 다수당 지위와 주지사 자리를 놓고 치열한 경쟁을 벌이는 가운데 전·현직 대통령이 주요 격전지에서 맞붙으면서 선거전이 한층 가열되는 모습입니다.(사진=AP, 연합뉴스)