KB "10월 서울 아파트값 0.61% 올라…상승률 연내 최저"

▲ 남산에서 바라본 모습

10월 서울 아파트값이 상승세를 이어갔지만 오름폭은 올해 들어 가장 작아졌습니다.25일 KB부동산이 발표한 10월 전국 주택가격 동향에 따르면 이번 달 서울 아파트 매매 가격은 전월 대비 0.61% 올랐습니다.오름폭은 지난달부터 2개월 연속 축소했으며 이번 달 상승률은 올해 들어 가장 낮은 수준으로 나타났습니다.자치구별로 노원(1.52%), 종로(1.32%), 도봉(1.29%), 성북(1.25%), 중랑(1.14%), 동대문(1.10%) 등 강북권을 중심으로 강세를 보였습니다.반면 강남구(-0.33%), 서초구(-0.04%)는 하락했습니다.수도권에서는 경기(0.74%)와 인천(0.08%)도 전월 대비 아파트값이 올랐습니다.경기는 화성 동탄(2.71%)·병점(2.42%), 군포(2.29%), 수원 영통(2.12%) 등이 강세를 보이며 전체 상승률이 서울을 앞질렀습니다.경기 내에서 하락한 곳은 이천(-0.84%), 안성(-0.45%), 동두천(-0.26%), 고양 일산서구(-0.18%), 화성 만세구(-0.16%) 등으로 집계됐습니다.이를 아우르는 전국 아파트 매매가격은 전월보다 0.32% 올랐습니다.전국 주택 전셋값은 0.22% 상승했습니다.수도권은 경기(0.46%), 서울(0.31%), 인천(0.24%) 순으로 상승률이 높았습니다.공인중개사사무소 6천여 곳을 대상으로 가격 전망을 설문 조사한 전국 매매가격 전망지수는 전월 대비 1.5p 하락한 106.2를 나타냈습니다.지수가 100을 넘으면 3개월 후 상승할 것이란 전망이 우세하고, 100을 밑돌면 그 반대라는 의미입니다.서울 매매가격 전망지수는 112.8로 3.6p 하락해 6개월 만에 가장 낮았습니다.전국 전세 가격 전망지수는 0.7p 떨어진 120.0을, 서울은 3.4p 하락한 128.7로 집계됐습니다.아파트 시가총액 상위 50개 단지를 선정해 월간 변동률을 나타낸 KB선도아파트 50지수는 98.8로 전월 대비 0.39% 떨어지며 2개월 연속 하락 폭을 키웠습니다.(사진=연합뉴스)