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김민석, '김영삼 오른팔' 고 최형우 빈소 조문…"여야를 넘어 성찰"

고정현 기자
작성 2026.10.25 13:45 조회수
김민석, '김영삼 오른팔' 고 최형우 빈소 조문…"여야를 넘어 성찰"
▲ 최형우 전 장관 빈소 조문하는 민주당 김민석 대표

더불어민주당 김민석 대표가 김영삼(YS) 전 대통령의 '영원한 오른팔'이자 정치적 동지인 고(故) 최형우 전 내무부 장관의 빈소를 조문했습니다.

김 대표는 오늘(25일) 오전 삼성서울병원 장례식장에 마련된 빈소를 찾아 방명록에 '민주화의 큰 어른이셨습니다.

삼가 명복을 빕니다'라고 적고 추모했습니다.

김 대표는 조문 후 기자들과 만나 "최 전 장관은 민주화에 큰 헌신을 하고, 부마 민주항쟁과 5·18 정신을 살리려고 애를 쓰신 분"이라며 "민주화의 뿌리를 기릴 수 있도록 여야를 넘어 다 함께 성찰해야겠다"고 말했습니다.

김 대표는 "1987년 이후 정치는 부마 항쟁과 5·18에서 이어지는 정신을 잇기 위해 노력해왔다"며 "그것이 여야를 넘어 공통의 뿌리가 돼야 한다"고 강조했습니다.

김 대표는 국민의힘 장동혁 대표와 공동장례위원장을 맡게 된 배경에 대해선 "최 전 장관과 김영삼 전 대통령이 지향했던 뿌리에 부마항쟁과 5·18 정신을 잇는 것이 있었다"며 "그런 점에서 여야가 같은 뿌리를 확인하는 과정이었으면 좋겠다"고 설명했습니다.

김 대표는 이날 빈소에 30분가량 머무르며 김무성 전 새누리당 대표와 대화를 나누기도 했습니다.

김 대표는 김 전 대표와의 대화 내용을 묻는 취재진에게 "과거 민추협(민주화추진협의회) 시절 함께 했던 말씀을 나눴다"고 답했습니다.

(사진=연합뉴스)
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