서울서 경기로 이송된 경찰 사건 무효 주장…법원 "위법 아니다"

▲ 서울가정법원·서울행정법원

경찰 수사를 받던 피의자가 자신의 사건을 다른 경찰관서로 넘긴 이송 처분이 무효라며 소송을 냈지만 패소했습니다.서울행정법원 행정4부(김영민 부장판사)는 A씨가 B 경찰서장을 상대로 낸 이송 처분 무효 확인(예비적 이송처분취소) 소송에서 원고 패소로 판결했습니다.A씨는 서울의 B 경찰서에 고발장이 접수돼 수사받던 중 2024년쯤 소재 불명 되면서 수사가 중지됐습니다.이후 경기북부경찰청이 지난해 A씨에 대한 다른 사건을 수사하면서 B 경찰서 사건을 병합 수사하겠다며 이송을 요청했고, B 경찰서장은 수사를 재개한 뒤 사건을 넘겼습니다.A씨는 이에 불복해 중앙행정심판위원회에 행정심판을 청구했지만 각하됐고, 이송 처분이 무효임을 확인해달라며 행정 소송을 냈습니다.A씨는 경기북부경찰청장은 B 경찰서장의 상급 기관이 아니어서 수사 지휘를 할 수 없고, 두 기관이 협의를 거쳤다는 자료도 없다고 주장했습니다.사건이송서가 누락됐다고도 지적했습니다.B 경찰서장 측은 이송 처분이 경찰 내부 절차에 따른 수사 관할 조정일 뿐, A씨 법률적 지위에 변동이 없어 행정소송 대상이 아니라고 반박했습니다.법원은 이송 처분이 행정소송 대상은 맞지만, 이 사건 이송 자체에는 위법이 없다고 판단했습니다.재판부는 "피의자는 관할 경찰서가 달라질 경우 출석 어려움이나 교통상 불편 등 사실적 이해관계뿐 아니라 조사 방식이나 조사자 등에 따라 법률적 이해관계도 달라질 수 있다"며 "이송 결정에 별도의 불복 절차도 없어 행정소송 대상 처분이라고 봄이 상당하다"고 설명했습니다.다만, 이번 이송은 수사 지휘에 해당하지 않고, B 경찰서장이 이송 요청에 별다른 이의 없이 응한 것 자체를 협의로 볼 수 있다고 판단했습니다.관련 서류와 증거물 일부가 누락된 점도 위법 사유는 아니라고 봤습니다.재판부는 또, A씨가 수사 중지에 이의를 제기한 뒤 사건이 이송됐다는 사정만으로는 A씨의 이의신청권이나 방어권이 침해됐다고 볼 수 없다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)