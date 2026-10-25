이강인, 부상 우려 씻고 67분 활약…아틀레티코, 라리가 6연승

▲ 경합하는 아틀레티코 이강인

스페인 프로축구 아틀레티코 마드리드의 이강인 선수가 부상 우려를 씻고 그라운드로 돌아와 팀의 리그 6연승 행진에 기여했습니다.이강인은 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 데포르티보 라코루냐와 2026~2027 스페인 프로축구 라리가 10라운드 홈경기에 선발 출전해 67분 동안 그라운드를 누비고 팀이 1대 0으로 앞서 있던 후반 22분 알렉산데르 쇠를로트와 교체됐습니다.이강인은 지난 21일 열린 슈투트가르트(독일)와 2026-2027 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 리그 페이즈 3차전 원정경기(1대 1 무)에서 교체 선수 명단에 포함됐지만 끝내 출전하지 않았습니다.이강인이 올여름 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코로 이적한 뒤 벤치만 지킨 것은 처음이었습니다.현지 언론은 "이강인이 대퇴사두근(허벅지 앞쪽 근육) 타박상으로 약간의 불편함을 겪고 있어서 무리하게 출전하지 않았다. 예방 차원에서 워밍업조차 하지 않았다"고 전했습니다.다행히 이강인은 현지시간 22일 진행된 팀 훈련에 정상적으로 합류했고, 데포르티보전에 건강한 모습으로 돌아왔습니다.이강인은 현재까지 올 시즌 아틀레티코가 치른 공식전 13경기 중 12경기에 출전했습니다.라리가에서는 10경기(8경기 선발)를 모두 뛰며 2골 1도움을 기록 중입니다.데포르티보전에 오른쪽 윙포워드로 나선 이강인은 비록 공격포인트는 올리지 못했지만 특유의 드리블과 날카로운 슈팅으로 존재감을 드러내며 부상 우려를 털어냈습니다.패스 성공률 78%(27회 시도, 21회 성공)를 기록했고, 드리블은 네 차례 모두 성공했으며 지상볼 경합(5회)에서도 모두 승리했습니다.전반 37분에는 오른쪽 측면에서 수비진을 흔들면서 페널티지역 안으로 공을 몰고 간 뒤 오른발 슈팅을 시도하고, 1분 뒤에는 페널티지역 오른쪽에서 왼발 감아차기 슈팅으로 상대를 위협하기도 했습니다.아틀레티코는 후반 3분에 터진 훌리안 알바레스의 선제 결승골로 1대 0 승리를 거뒀습니다.최근 6연승의 신바람을 내며 승점 25(8승 1무 1패)를 쌓은 아틀레티코는 개막 9연승 행진 중인 선두 바르셀로나(승점 27)를 승점 2점 차로 추격했습니다.(사진=게티이미지)