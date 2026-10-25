"신냉전 외교행보·북미대화 전 조율 가능성도"…외신도 김정은 방중 주목

▲ 김정은, 중국 왕후닝 접견

김정은 북한 국무위원장이 지난 24일 중국을 전격적으로 방문하면서 이번 방중 목적을 두고 외신들도 큰 관심을 쏟아냈습니다.매체들은 지난해 9월 이후 1년여만에 김 위원장이 다시 중국을 찾은 이유에 대해 북중 관계 개선 가속화 의지의 일환이라거나 다음 달 북미 정상대화가 진행될 가능성에 관해 중국과 사전 입장 조율에 나선 것이 아니냐는 등의 여러 관측을 내놨습니다.로이터 통신은 김 위원장이 최근 새로 개통한 신압록강대교를 건너 중국 랴오닝성 단둥을 방문한 것을 두고 "무역 확대를 강조하는 상징적 움직임"이라고 평가했습니다.영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 북한의 러시아 파병 등으로 북러가 급속히 밀착하는 상황에서 김 위원장이 방중을 통해 북중 관계의 굳건함을 재확인했다고 전했습니다.세종연구소 피터 워드 연구위원은 FT에 "중국은 북한을 자신들 쪽으로 끌고 오려고 하고 김 위원장은 추가 이득을 얻기 위해 중국과 관계를 개선하려고 할 것"이라고 분석했습니다.AP통신은 이번 김 위원장의 방중에 대해 "그가 '신냉전'으로 묘사하는 상황에서 통일된 반미 전선 구축을 위해 북한을 중러와 결속시키려는 공세적 외교 행보"라고 해설했습니다.AFP통신은 김 위원장이 단둥에 간 이유가 다소 애매하다면서도 중국이 북한의 최대 교역국이자 외교·정치·경제 지원의 핵심 원천이라는 점을 강조했습니다.아울러 양무진 전 북한대학원대학교 총장의 발언을 인용해 지난 6월 시진핑 중국 국가주석의 방북 당시 합의된 사항을 중국이 더 신속히 이행하도록 압박하는 차원이 있다고 부연했습니다.외신들은 이번 김 위원장의 방중 시점이 다음 달 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중을 앞두고 이뤄졌다는 점도 주목했습니다.트럼프 대통령은 다음 달 18∼19일 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 중국을 찾을 예정입니다.이 기간에 맞춰 트럼프 대통령이 김 위원장과 대면할 수 있다는 관측도 꾸준히 나옵니다.싱크탱크 국제위기그룹의 크리스토퍼 그린 선임 컨설턴트는 블룸버그 통신에 김 위원장이 트럼프 대통령과의 회동에 합의하기 전 시 주석과의 의견을 맞췄을 가능성이 있다고 말했습니다.양 전 총장도 AFP통신에 "김 위원장이 선전에서 트럼프 대통령과의 회담을 앞두고 중국의 적극적 지지와 협력을 구하려 했을 수도 있다"고 말했습니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)