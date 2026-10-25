쇼트트랙 전설 최민정, 월드투어 1차 1,000m 금메달…대표팀 은퇴 시즌 첫 레이스 우승

▲ 최민정

한국 쇼트트랙의 살아있는 전설 최민정(28)이 국가대표 은퇴 시즌 월드 투어 첫 메달 레이스에서 압도적인 기량으로 정상에 올랐습니다.최민정은 25일(한국시간) 캐나다 밴쿠버 퍼시픽 콜리세움에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹 ISU 쇼트트랙 월드투어 1차 대회 여자 1,000ｍ 결승에서 1분 32초 954의 기록으로 금메달을 차지했습니다.예선부터 준준결승과 준결승까지 모두 1위로 통과한 최민정은 결승에서도 최고 스타의 기량을 뽐냈습니다.경기 초반 3위에서 기회를 엿보다가 결승선 2바퀴 반을 남기고 본격적인 추월에 나섰습니다.속도를 높여 아웃 코스로 빠져나오며 2위로 올라선 뒤 곧바로 인코스를 파고들어 선두 산드라 펠제부르(네덜란드)까지 추월했습니다.반바퀴 만에 3위에서 1위로 올라선 최민정은 이후에도 속도를 늦추지 않았습니다.속도를 더 끌어올리며 2위 펠제부르와 거리를 벌렸고, 별다른 위기 없이 가장 먼저 결승선을 통과했습니다.최민정은 지난 4월 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회를 마친 뒤 2026-2027시즌을 끝으로 태극마크를 반납하겠다고 선언했습니다.그러나 국가대표 은퇴 시즌 첫 대회부터 세계 최정상급 기량을 과시하며 변함없는 경쟁력을 입증했습니다.최민정은 내일 500m와 1,500m에서도 다시 금빛 레이스에 도전합니다.여자 1,000ｍ 결승에 함께 출전한 김길리는 5위에 머물렀습니다.한편 한국 쇼트트랙은 이날 열린 취약 종목인 남자 500ｍ에서 메달을 따지 못했습니다.대표팀 에이스 임종언은 준결승 1조에서 다른 선수와 충돌하며 3위를 기록해 B파이널로 밀려났고, 이정민은 결승 진출에 성공했으나 메달 획득에 실패했습니다.이정민은 결승 마지막 바퀴에서 4위로 달리다가 아웃코스 추월을 시도했고, 마지막 코너에서 캐나다 스티븐 뒤부아와 접촉했습니다.이정민은 3위로 결승선을 통과했으나 뒤부아에게 반칙을 범했다는 판정을 받아 페널티 실격 처리됐습니다.(사진=연합뉴스)