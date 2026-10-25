단기 일자리 31년 만에 최소…건설·내수 부진에 4050 충격

▲ '중장년 채용박람회'를 찾은 구직자가 이력서를 작성하고 있다

올해 3분기 임시·일용근로자 수가 동기 기준 31년 만에 가장 적은 수준으로 줄었습니다.건설업과 내수 업종을 중심으로 단기 일자리가 줄어든 가운데 중장년층의 충격이 컸습니다.25일 국가데이터처 경제활동인구조사 마이크로데이터를 분석한 결과, 올해 3분기 임시·일용근로자는 작년 동기보다 9만5천명 감소한 572만7천명으로 집계됐습니다.이는 3분기 기준으로 1995년(545만1천명) 이후 가장 작은 규모입니다.이 중 일용근로자는 3만8천명 줄어든 83만3천명으로 집계됐습니다.3분기 기준으로 역대 최소치입니다.일용근로자 감소는 건설업 부진의 영향을 크게 받았습니다.건설업 일용근로자는 작년 동기보다 2만8천명 감소한 38만1천명으로, 전체 일용근로자 감소분의 74.6%를 차지했습니다.이어 도·소매업(-1만명), 농림·어업(-9천명), 협회·단체 및 기타 개인서비스업(-9천명), 숙박·음식점업(-8천명) 순으로 감소 폭이 컸습니다.구조적 감소가 이뤄지고 있는 농림·어업을 제외하면 모두 내수 관련 업종입니다.연령대별로는 건설업 일용근로자 가운데서는 50대가 2만1천명 줄어 감소 폭이 가장 컸습니다.도소매업 일용근로자는 청년층(15∼29세, -6천명)에서 주로 줄었고, 협회·단체 및 기타 개인서비스업 일용근로자는 50대(-1만1천명) 감소 폭이 컸습니다.숙박·음식점업 일용근로자도 청년층(-6천명), 40대(-2천명), 50대(-2천명)를 중심으로 감소했습니다.임시근로자도 줄었습니다.계약 기간이 1개월 이상 1년 미만인 임시근로자는 작년 동기보다 5만7천명 줄어든 489만4천명으로 집계됐습니다.산업별로는 숙박·음식점업 임시근로자가 3만명 줄어 감소 폭이 가장 컸습니다.건설업과 정보통신업은 각각 2만2천명, 도매·소매업은 2만1천명 줄었습니다.연령별로는 숙박·음식점업 임시근로자 중 40대(-1만5천명)가 크게 줄었고, 30대(-1만명), 50대(-9천명)도 감소가 두드러졌습니다.건설업에서는 60대 이상(-2만명)과 40대(-1만7천명)의 감소 폭이 컸습니다.도매·소매업에서는 50대(-1만3천명), 청년층(-1만명), 40대(-9천명) 순으로 임시근로자가 줄었습니다.특히 주로 가구 생계를 책임지는 40대 이상 중장년층을 중심으로 단기 일자리 감소가 집중되면서 취약계층의 가계 부담이 커질 수 있다는 우려도 나옵니다.데이터처의 올해 8월 근로형태별 부가조사에 따르면, 비정규직 근로자 중 32.0%는 비자발적인 사유로 일자리를 선택했고, 이들 가운데 73.9%는 '당장 수입(생활비)이 필요해서'라고 답했습니다.임시·일용근로자와 비정규직은 통계상 분류 기준이 다르지만 상당 부분 겹치는 만큼, 생계를 위해 일하는 단기 근로자들에게 일자리 감소는 소득 불안으로 이어질 수 있는 것으로 분석됩니다.(사진=연합뉴스)