성인 10명 중 1명 비만치료제 경험…Z세대는 16.5%

▲ 비만치료주사제

국내 성인 10명 중 1명은 최근 1년간 위고비, 마운자로 등 비만치료제를 처방받거나 이용한 경험이 있는 것으로 조사됐습니다.KB금융지주 경영연구소가 발표한 '2026 한국 웰니스 보고서'에 따르면, 응답자의 10.3%가 최근 1년 이내 글루카곤 유사 펩타이드-1, GLP-1 계열 비만치료제를 처방받거나 이용한 적이 있다고 밝혔습니다.이번 보고서는 지난 7월 21일∼8월 5일 주요 도시에 거주하는 25∼69세 남녀 2천명을 온라인·모바일로 설문한 결과 등을 토대로 작성됐습니다.조사 대상은 은퇴자를 포함해 독립적 경제활동을 하는 성인입니다.세대별 비만치료제 처방·이용 경험률을 보면, 1995년 이후 출생한 Z세대가 16.5%로 가장 높았고, 밀레니얼 세대(14.2%), X세대(7.7%), 베이비부머(2.9%) 등이 뒤를 이었습니다.남성(11.6%)이 여성(9.0%)보다 처방·이용 경험률이 높았습니다.반면, 비만치료제를 들어봤다는 응답은 여성(83.1%)이 남성(73.0%)보다 많았습니다.여건이 허락하면 앞으로 비만치료제를 이용할 의향이 있다는 응답은 33.9%였습니다.Z세대에서는 39.7%로 가장 높았으며, 이미 처방·이용 경험이 있는 응답자의 향후 이용 의향은 65.5%에 달했습니다.이용 의향에 '보통' 이상으로 답한 응답자에게 사용을 고려하는 이유를 묻자 '건강 개선'(40.4%), '외모·체형 관리'(31.9%), '식욕 조절'(20.8%) 등을 꼽았습니다.같은 문항에서 Z세대는 '외모·체형 관리'(48.2%)를, 베이비부머는 '건강 개선'(55.3%)을 가장 많이 선택해 차이를 보였습니다.다만, 전체 응답자의 57.3%는 비만치료제의 부작용을 걱정하기도 했습니다.건강·의료 정보를 얻는 데 AI를 활용한 경험률은 46.2%로 집계됐습니다.