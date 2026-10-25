뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

60㎏ 부품이 '뚝'…퇴근길 40대 여성 사망

김보미 기자
작성 2026.10.25 08:55 수정 2026.10.25 11:20 조회수
60㎏ 부품이 '뚝'…퇴근길 40대 여성 사망
▲ 119 구급차

경남 창원시 한 휴대전화 부품 생산업체에서 퇴근하던 직원이 낙하물에 맞아 숨지는 사고가 발생했습니다.

25일 마산동부경찰서에 따르면 전날 낮 12시 12분쯤 창원시 마산회원구 양덕동의 한 휴대전화 부품 생산업체 2층 건물 외벽 비상계단에서 변압기 라디에이터가 업체 바깥 지상으로 추락해 40대 여성 A 씨를 충격했습니다.

이 사고로 A 씨가 크게 다쳐 병원에 이송됐으나 끝내 숨졌습니다.

이 업체 직원인 A 씨는 당시 특근을 마치고 퇴근길에 변을 당한 것으로 조사됐습니다.

A 씨를 충격한 변압기 라디에이터 무게는 약 60㎏으로, 약 4ｍ 높이에서 추락한 것으로 파악됐습니다.

사고 당시 휴대전화 부품 생산업체 2층 변전실에서는 업체와 계약을 맺은 용역업체가 사용하지 않는 변압기를 철거하는 작업을 하고 있었습니다.

경찰은 용역업체 작업 과정에서 변압기 라디에이터를 실은 손수레가 2층 건물 외벽 비상계단 턱에 걸려 내용물이 바깥으로 튕기면서 사고가 발생한 것으로 보고, 정확한 경위 등을 조사하고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
김보미 기자 사진
김보미 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지