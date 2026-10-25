60㎏ 부품이 '뚝'…퇴근길 40대 여성 사망

▲ 119 구급차

경남 창원시 한 휴대전화 부품 생산업체에서 퇴근하던 직원이 낙하물에 맞아 숨지는 사고가 발생했습니다.25일 마산동부경찰서에 따르면 전날 낮 12시 12분쯤 창원시 마산회원구 양덕동의 한 휴대전화 부품 생산업체 2층 건물 외벽 비상계단에서 변압기 라디에이터가 업체 바깥 지상으로 추락해 40대 여성 A 씨를 충격했습니다.이 사고로 A 씨가 크게 다쳐 병원에 이송됐으나 끝내 숨졌습니다.이 업체 직원인 A 씨는 당시 특근을 마치고 퇴근길에 변을 당한 것으로 조사됐습니다.A 씨를 충격한 변압기 라디에이터 무게는 약 60㎏으로, 약 4ｍ 높이에서 추락한 것으로 파악됐습니다.사고 당시 휴대전화 부품 생산업체 2층 변전실에서는 업체와 계약을 맺은 용역업체가 사용하지 않는 변압기를 철거하는 작업을 하고 있었습니다.경찰은 용역업체 작업 과정에서 변압기 라디에이터를 실은 손수레가 2층 건물 외벽 비상계단 턱에 걸려 내용물이 바깥으로 튕기면서 사고가 발생한 것으로 보고, 정확한 경위 등을 조사하고 있습니다.(사진=연합뉴스)