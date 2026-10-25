트럼프, 러시아 알래스카 LNG 투자 질문에 "전쟁 끝나면 러시아와도 거래"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령이 사전투표를 마친 뒤 기자들과 이야기하고 있다

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시각 어제(24일) 러시아의 미국 알래스카 액화천연가스(LNG) 사업 투자 가능성과 관련해 우크라이나 전쟁이 끝나면 러시아와 경제 협력을 할 것이라는 원론적 입장을 밝혔습니다.백악관 풀 기자단에 따르면 트럼프 대통령은 어제 플로리다주 팜비치 카운티 투표소에서 사전투표를 마친 뒤 기자들과 만나 이와 관련된 질문을 받고 "우리는 러시아와 우크라이나가 합의에 도달해 양측 모두와 거래할 수 있는 일상으로 돌아가기를 원한다"고 말했습니다.이어 "전쟁이 끝나면 우리는 분명히 우크라이나, 러시아 모두와 거래할 것"이라고 강조했는데, 이는 우크라이나 종전 이후 러시아와의 경제 협력 가능성을 열어둔 발언으로 풀이됩니다.다만 러시아의 알래스카 LNG 사업 투자 자체에 대해서는 구체적인 입장을 밝히지 않았습니다.뉴욕타임스(NYT)는 미국과 러시아가 최근 우크라이나 종전 협상 과정에서 알래스카 LNG 개발 사업에 대한 협력 방안을 논의한 것으로 알려졌다고 현지시각 그제(23일) 보도했습니다.NYT에 따르면 미국의 제재 대상인 러시아 에너지 기업이 알래스카 LNG 개발사업에 비밀리에 자금을 지원하고 있으며, 러시아가 기술과 자금을 제공하는 대가로 제재 완화를 모색하고 있다는 관측도 나옵니다.트럼프 대통령은 이어 우크라이나 남부 도시 올레시키에서 러시아와 우크라이나가 교전을 중단하기로 한 것과 관련해 부인 멜라니아 여사의 중재 역할을 강조하며, 멜라니아 여사가 양국 정상 모두와 통화했다고 밝혔습니다.그러면서 멜라니아 여사가 "우리 전문가들보다 더 잘한다"고 치켜세웠으며, 멜라니아 여사의 향후 우크라이나 방문 가능성도 열어뒀습니다.한편, 트럼프 대통령은 참모들에 대한 선제적 사면 가능성과 관련해서는 "아직 생각해 본 적은 없다"면서도 조 바이든 전 대통령이 의회 인사 등을 사면한 전례를 거론하며 "분명히 나에게도 그럴 권한이 있을 것"이라고 밝혔습니다.이어 옆에 서 있던 백악관 참모 마고 마틴을 가리키며 그가 향후 수사 대상이 될 가능성을 언급한 뒤 "걱정할 필요 없다"고 말했습니다.(사진=게티이미지)