머스크 "우크라군, 스타링크로 공격용 드론 운용…지난주 차단"

▲ 일론 머스크

일론 머스크 스페이스X 최고경영자(CEO)가 24일(현지시간) 우크라이나군이 위성통신 서비스 스타링크를 공격용 드론 작전에 활용하는 것을 지난주 차단했다고 밝혔습니다.우크라이나군이 일주일 넘게 지속된 위성통신 제한으로 군사작전에 차질을 겪은 뒤 서비스가 정상화된 이후 나온 발언입니다.머스크는 이날 소셜미디어 엑스(X)에 "우크라이나군은 스타링크 이용약관을 위반하고 사람을 살상하기 위한 공격용 드론 작전에 이를 사용했다"며 "그러한 허점은 지난주 차단됐다"고 적었습니다.그는 "민간 상업 서비스인 스타링크를 사람을 살상하기 위한 공격용 드론 작전에 사용하는 것은 결코 허용된 적이 없으며, 허용돼서도 안 된다"고 강조했습니다.다만 머스크는 별도의 군사용 위성통신 시스템인 스타실드에 대해서는 "미국 정부가 통제하며, 이를 어떻게 사용할지는 그들이 결정할 문제"라고 말하며 운영 책임을 구분했습니다.스타링크 위성망을 기반으로 스타실드는 우크라이나군의 드론 작전과 통신에 핵심적인 역할을 해왔습니다.특히 우크라이나군의 핵심 전력인 중거리 드론 운용, 러시아 고속 드론 요격에 필수적인 기술입니다.하지만 이달 중순 우크라이나가 도널드 트럼프 미국 대통령이 제안한 '에너지 휴전', 미·러 '경유딜'을 두고 미국과 부딪힌 이후 스타실드에 속도 제한이 걸리면서 우크라이나 전력에 상당 부분 차질이 빚어진 것으로 알려졌습니다.머스크 역시 스타링크가 우크라이나 방어에 필수적이라는 점을 강조하면서 통신 서비스 중단 시 전선 붕괴 가능성까지 거론했습니다.그는 "스타링크가 중단된다면 우크라이나 전선은 즉각 붕괴할 것"이라며 "이는 위협이 아니라 단순히 사실을 말하는 것"이라고 주장했습니다.이어 현실적인 해결책 없이 전쟁 지속을 주장하는 사람들을 "사악한 전쟁광"이라고 비난했습니다.한편 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 스타링크와 스타실드의 통신 기능이 제한 이전 수준으로 복구됐다고 밝혔습니다.우크라이나 국방부도 이날 발표한 성명에서 "스타링크의 군사버전 스타실드가 현재 시속 400㎞ 이상에서 작동하고 있다"며 "통신 연결 상태도 안정적"이라고 밝혔습니다.(사진=게티이미지)