트럼프, 선거 열흘 앞 플로리다서 사전투표…"민주당은 부패"

▲ 멜라니아 여사와 사전투표 나선 트럼프 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 11월 3일 중간선거를 열흘 앞두고 현지시각 어제(24일) 플로리다주에서 사전투표에 참여했습니다.트럼프 대통령은 현지시각 어제 오후 부인 멜라니아 여사와 함께 플로리다 팜비치 카운티의 투표소에서 한 표를 행사했습니다.트럼프 대통령은 투표소에서 취재진과 만나 유권자들의 부패 우려에 대한 질문을 받고 민주당 측에 막대한 부패가 있다면서 미네소타주와 메인주, 로스앤젤레스 등을 거론했습니다.이어 "진짜 부패를 봐야 한다. 그것은 민주당의 부패이며, 여기에는 제프리 엡스틴 사건도 포함되고 모든 민주당 인사가 연루돼 있다"고 주장했습니다.이는 트럼프 대통령 자신도 성착취범 고(故) 제프리 엡스틴과의 연루 의혹을 받아온 상황에서 민주당으로 비판의 화살을 돌린 것으로 풀이됩니다.트럼프 대통령 부부는 주소지를 플로리다 팜비치에 두고 있습니다.어제 사전투표는 트럼프 대통령이 전국 각지를 돌며 공화당 후보 지원 유세를 이어가는 가운데 이뤄졌습니다.이란 전쟁과 고물가 등으로 공화당에 불리한 선거 여건이라는 평가가 나오는 가운데, 트럼프 대통령은 이번 중간선거에서 투표율을 높이기 위해 공화당 지지층에 사전투표를 적극 독려해왔습니다.트럼프 대통령은 2020년 대선 당시에도 플로리다에서 사전투표를 했지만, 2024년 대선에서는 선거 당일 멜라니아 여사와 함께 투표소를 찾았습니다.올해 3월 플로리다주 하원의원 보궐선거에서는 우편투표를 한 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)