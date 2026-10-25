김정은 "피로써 맺은 친선 영원히 계승"

▲ 김정은, 중국 왕후닝 접견

김정은 북한 국무위원장이 어제(24일) 중국 랴오닝성 단둥을 방문해 왕후닝 중국 전국인민정치협상회의 주석을 만나고, 북중 친선 관계를 더욱 강화하겠다는 뜻을 밝혔습니다.북한 조선중앙통신은 오늘(25일) 김 위원장이 중국인민지원군의 한국전쟁 참전 76주년을 맞아 단둥을 방문해 왕후닝 주석과 함께 항미원조기념관을 참관했다고 보도했습니다.김 위원장은 기념관에서 "우리 혁명을 피로써 도와준 중국인민에 대한 영원한 감사를 대를 이어 전해갈 것"이라며 "피로써 맺어진 불패의 조중친선을 영원히 굳건히 계승해나갈 것"이라고 밝혔습니다.김 위원장은 항미원조기념관 참관을 기념해 김일성 주석의 사진문헌기념판을 선물했는데, 그 기념판에 "중국인민지원군 열사들의 발자취를 경건히 추억하며 영원한 감사와 경의를 드린다"는 내용의 친필을 새겼습니다.이후 김 위원장은 왕 주석과의 담화에서 "우리의 방문에 특별하고도 세심한 관심을 돌려준 시진핑 총서기에게 감사를 드린다"며 축원을 전해줄 것을 요청했습니다.왕 주석도 시진핑 주석의 인사를 전하며 이번 방문이 양국의 전통적인 친선 관계를 발전시키는 데 중대한 의의가 있다고 평가했습니다.통신은 시 주석의 특별 지시에 따라 왕 주석이 김 위원장을 환영하는 연회를 마련했다고 전했습니다.김 위원장은 어제 단둥시 버스공장도 방문해 생산시설과 제품들을 둘러봤습니다.이후 새로 준공된 북중 간 압록강 다리를 통해 귀국하면서 "이 다리가 두 나라를 잇고 우리의 마음도 더 굳게 잇는 역사적인 사명을 수행하게 되리라는 기대"를 표명했습니다.이번 방문에는 조용원 노동당 비서와 최선희 외무상, 김여정 노동당 부장 등 북한 당정 고위 간부들이 동행했습니다.한편, 중국 관영 신화통신은 북한 매체가 전하지 않은 양측의 경제협력 및 전략적 협력 관련 발언도 상세히 공개했습니다.신화통신에 따르면 왕후닝 주석은 김 위원장과의 회담에서 "지난해 9월과 올해 6월 양국 최고지도자의 역사적인 상호 방문을 통해 일련의 중요한 합의가 이뤄졌다"며 북중 관계가 새로운 역사적 시기에 진입했다고 평가했습니다.이어 "양당·양국 최고지도자들의 중요한 합의를 흔들림 없이 이행하고, 공동의 사회주의 사업을 유대로 북중 관계를 한층 발전시켜 나가기를 희망한다"고 밝혔습니다.특히 왕 주석은 "신압록강대교 개통을 계기로 인적 왕래와 경제·무역 협력을 확대해 양국 국민에게 더 큰 혜택을 가져다주겠다"고 강조했습니다.또 "전략적 소통과 협력을 강화해 각자의 주권과 안보, 발전 이익을 수호하기 위한 평화롭고 안정적인 외부환경을 조성하겠다"고 밝혔습니다.김 위원장 역시 중국 측 발표에 따르면 시진핑 주석의 지난 6월 방북을 양국 관계 발전의 '이정표'로 평가했습니다.김 위원장은 "올해는 북중우호협조상호원조조약 체결 65주년"이라며 "오랫동안 북한의 사회주의 사업을 지원하고 도와준 중국에 감사한다"고 밝혔습니다.그러면서 "양측의 협력 전망은 매우 넓다"며 "중국과 함께 역사적 우의를 계승하고 실질적인 협력을 확대해 양국 인민에게 실질적인 혜택을 가져다주기를 희망한다"고 강조했습니다.김 위원장은 또 중국 공산당 제20기 중앙위원회 제5차 전체회의의 성공적인 개최를 기원했다고 신화통신은 전했습니다.양측의 공개 보도에는 북미 대화나 대북 제재 완화 문제에 관한 구체적인 언급은 담기지 않았습니다.다만 왕후닝 주석이 경제·무역 협력 확대와 함께 전략적 소통과 협력 강화를 강조하면서, 양국의 주권과 안보, 발전 이익을 수호하기 위한 '평화롭고 안정적인 외부환경 조성'을 언급한 점은 주목됩니다.다음 달 중국에서 열리는 APEC 정상회의를 앞두고 북미 대화 가능성이 거론되는 상황에서, 이번 회담에서도 한반도 정세와 북미 관계 등 외교안보 현안에 관한 의견 교환이 이뤄졌을 가능성이 제기됩니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)