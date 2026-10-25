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태풍 '참피' 오늘 밤 최근접…제주 120mm 폭우

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작성 2026.10.25 07:15 수정 2026.10.25 08:14 조회수
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현재 제30호 태풍 참피는 타이완 북동쪽에서 강도 1의 세력으로 북상 중입니다.

우리나라와는 오늘(25일) 밤사이 가장 최근접하겠고요, 이후 일본으로 향해 온대저기압으로 변질되겠습니다.

현재 제주도 남쪽 바깥 먼바다에는 태풍 경보가, 그 밖의 대부분 해상에도 풍랑특보가 발효 중으로 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의하셔야겠고요.

오늘 남부 지방과 제주를 중심으로는 비가 더 이어지겠습니다.

비의 양은 제주 산간에 최고 120mm 이상, 경남 남해안에 최고 60, 그 밖의 남부에 5~40mm 안팎의 비가 예상되고요.

오늘 충청권 남부와 강원 영동 지역에도 비가 조금 내리겠습니다.

오늘 제주는 바람도 강하게 불겠습니다.

그 밖의 수도권과 강원 내륙 지역의 하늘은 맑게 드러나겠습니다.

현재 기온 서울이 12.6도로 어제와 비슷하게 시작하고요.

오늘 한낮에 남부 지방은 대구 19도에 머물겠고 서울은 24도로 어제보다 6도가량 높아 온화하겠습니다.

강수는 내일 새벽에서 아침 사이 대부분 그치겠습니다.

(박세림 기상캐스터)
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