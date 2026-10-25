김정은, 중국 '서열 4위' 왕후닝과 회담…"경제 협력 강화"

<앵커>



김정은 북한 국무위원장이 어제(24일) 북중 접경지역인 중국 단둥을 방문해 중국 서열 4위 왕후닝 주석과 회담했습니다. 김 위원장의 방중은 지난해 9월 베이징 전승절 기념식 이후 1년 1개월 만인데, 북중 양측은 경제·무역 협력 확대와 전략적 협력 강화를 강조했습니다.



김혜영 기자가 보도합니다.



<기자>



중국 단둥의 항미원조기념탑 앞.



김정은 북한 국무위원장이 중국 서열 4위 왕후닝 주석과 함께 헌화하고 묵념합니다.



중국의 한국전쟁 참전 기념일인 10월 25일을 하루 앞두고 양국의 혈맹 관계를 강조한 겁니다.



[중국 CCTV : 김정은 위원장은 항미원조기념관을 방문해 중국인민지원군 장병들의 용감한 전투와 양국의 공동 전투를 보여주는 귀중한 유물과 사료를 관람했습니다.]



김 위원장은 이어 항미원조기념관을 둘러보고 중국 자동차 공장의 생산 시설도 시찰했습니다.



왕후닝 주석과의 회담에서는 경제협력 확대 문제가 논의됐습니다.



김 위원장은 북한의 사회주의 사업에 대한 중국의 지원에 감사를 표하며 양국의 협력 전망이 넓다고 평가했습니다.



왕 주석도 최근 개통한 신압록강대교를 계기로 인적 왕래와 경제·무역 협력을 확대하기를 원한다고 했습니다.



왕 주석은 또 "북한과 전략적 협력을 강화하고, 안정된 외부환경을 조성"하겠다고 밝혔습니다.



[중국 CCTV : 왕 주석은 '북중이 양국 최고지도자의 중요한 합의 사항을 확고히 이행하고 공동의 사회주의 위업을 통해, 북중 관계를 한층 더 높은 수준으로 발전시키기를 바란다'고 말했습니다.]



북중 관계 복원을 넘어 인적·물적 교류를 본격적으로 확대하겠다는 의지를 드러낸 것으로 풀이되는데, 다음 달 중국 선전에서 열리는 APEC 정상회의를 앞두고 북미 대화 가능성도 거론되는 만큼 이번 회담에서 북미 관계와 대북 제재 문제 등이 논의됐을 가능성도 있습니다.



왕후닝 주석은 모든 일정이 끝난 뒤 신압록강대교까지 나가 김 위원장을 배웅했습니다.



(영상편집 : 최진화)