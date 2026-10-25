트럼프, 백악관 기자실 철거 뒤 수영장 복원설에 "가짜뉴스"

▲ 백악관 브리핑룸

도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 백악관 기자실을 없애고 그 자리에 실내 수영장을 복원하려고 한다는 언론 보도에 대해 "가짜뉴스"라고 일축했습니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에서 "내가 백악관 기자실을 없애고 바로 그 아래에 있는 옛 수영장을 복원할 것이란 가짜뉴스 보도가 나오고 있다"고 적었습니다.이어 "가짜뉴스(매체)를 덜 거슬리는 장소로 옮길 수는 있겠지만, 옛 수영장은 절대 복원되지 않을 것"이라며 "그런 어리석은 일을 하겠다는 생각조차 한 적이 없다"고 강조했습니다.이는 백악관 기자실을 수영장으로 복원하려 한다는 보도는 부인하면서도 출입기자단 공간을 다른 장소로 이전할 가능성은 열어둔 발언으로 풀이됩니다.앞서 뉴욕타임스(NYT)는 트럼프 대통령이 백악관 출입기자단을 브리핑룸에서 내보내고 그 자리에 수영장을 복원하는 방안을 검토해왔다고 지난 20일 보도했습니다.NYT에 따르면 소식통들은 트럼프 대통령이 지난 8월 말 기자단을 브리핑룸에서 내보낼 것을 캐롤라인 레빗 당시 백악관 대변인에게 지시했다고 전했습니다.트럼프 대통령은 이것이 레빗 대변인의 "마지막 유산"이 될 것이라고 말한 것으로 알려졌습니다.다만 레빗 대변인이 8월 27일 대변인직에서 물러날 때까지 실제 기자단을 백악관 외부로 내보내는 일은 이뤄지지 않았습니다.트럼프 대통령은 참모들에게 프랭클린 루스벨트 전 대통령이 1933년 소아마비 후유증 치료를 위해 설치했던 실내 수영장을 복원하고 싶다는 뜻도 밝힌 것으로 전해졌습니다.이 수영장은 1970년 리처드 닉슨 행정부 시절 덮이면서 언론을 위한 공간으로 바뀌었습니다.트럼프 대통령은 지난달 27일 트루스소셜에 현재의 브리핑룸과 이 공간이 금빛 수영장으로 바뀐 모습을 비교한 이미지를 게시하기도 했습니다.NYT는 트럼프 대통령이 집권 1기 때부터 기자실 이전을 검토해왔으며, 최근에는 이를 지지하는 측근들도 늘고 있다고 전했습니다.기자실 이전 장소로는 백악관 단지 내 아이젠하워 행정동이 거론됩니다.NYT는 언론이 행정부 권력의 중심부와 가까운 곳에서 활동하는 것은 민주주의에서 언론 자유의 중요성을 인정하는 오랜 관행인 만큼 기자단 이전은 그 상징적 의미가 큰 데다, 후임 대통령이 되돌리기도 어려운 결정이 될 것이라고 지적했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)