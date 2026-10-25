한성숙 총리 "이태원 참사 재차 깊이 사과…진상 명백히 밝혀야"

▲ 한성숙 국무총리가 24일 서울 중구 서울광장에서 열린 10·29 이태원참사 4주기 추모행사에 참석해 추모사를 하고 있다.

한성숙 국무총리가 10·29 이태원 참사 추모식에서 "정부를 대표해 다시 한번 깊이 사과드린다"며 고개를 숙였습니다.한 총리는 어제(24일) 오후 서울시청 광장에서 열린 이태원 참사 4주기 시민추모대회에 참석해 "국가는 국민의 소중한 생명과 일상을 지키기 위해 존재한다"며 이같이 말했습니다.앞서 이재명 대통령도 작년 10월 "국민의 생명과 안전을 책임지는 대통령으로서 참사 유가족과 국민께 다시 한번 깊은 사과의 말씀을 올린다"며 유가족에게 사과한 바 있습니다.한 총리는 "지난해 정부 합동 감사로 대응 체계의 총체적 부실을 확인하고 책임자 징계가 미흡했던 점도 밝혔지만 진상 규명과 책임 이행을 요구하는 유가족 여러분의 절박한 목소리에 충분한 답을 드리지는 못했다"며 "진상이 명백하게 밝혀지도록 하겠다. 수사와 특조위 조사가 철저하게 이루어질 수 있도록 필요한 지원과 협조를 다 하겠다"고 약속했습니다.한 총리는 또 "유가족의 뜻을 모아 지방정부·시민사회와 함께 치유와 회복을 위한 추모 시설을 조성하고 희생자 추모를 위한 재단 설립도 지원하겠다"며 "참사의 기록과 교훈이 온전히 보존되고 전해질 수 있도록 하고, 재난 예방과 대응 체계를 철저히 개선하겠다"고 덧붙였습니다.그러면서 "사랑하는 가족을 잃은 슬픔의 무게를 온전히 헤아리기에는 참 부족함이 많지만, 슬픔을 여러분의 몫으로만 남겨두지 않겠다"며 "목소리에 귀 기울이며 국가의 책임을 끝까지 다하겠다"고 다짐했습니다.정부는 작년 7월 검경 합동수사팀을 설치해 참사 원인과 피해자·유족 대상 2차 가해 등을 1년 2개월간 수사했으며, 현재는 경찰청에 별도 팀이 꾸려져 수사를 이어가고 있습니다.(사진=연합뉴스)