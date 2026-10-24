뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

서울 강서구서 친모 살해한 40대 딸 구속…법원 "도주 우려 있어"

정지연 기자
작성 2026.10.24 19:26 조회수
서울 강서구서 친모 살해한 40대 딸 구속…법원 "도주 우려 있어"
▲ 서울남부지법

서울 강서구에서 60대 친어머니를 살해한 40대 딸이 오늘(24일) 구속됐습니다.

서울남부지법은 오늘 오후 존속살해 혐의를 받는 40대 여성 A 씨에 대한 구속 전 피의자 심문을 진행하고 구속영장을 발부했습니다.

법원은 "도주 우려가 있다"고 영장 발부 사유를 밝혔습니다.

오늘 법원에 들어선 A 씨는 '어머니를 살해한 사실을 인정하느냐', '범행 동기가 무엇이냐', '다른 가족에게 할 말 없느냐', '신고하면서 새엄마라고 말한 이유가 무엇이냐' 등 취재진 질문에는 대답하지 않았습니다.

A 씨는 지난 22일 오전 8시 15분쯤 강서구 우장산동에서 친어머니를 살해한 혐의를 받습니다.

A 씨는 경찰에 스스로 신고한 뒤 오전 8시 40분쯤 사건이 발생한 주거지에서 긴급 체포됐습니다.

경찰에 최초 신고할 당시 A 씨는 "새엄마한테 나쁜 짓을 했다"고 말한 것으로 전해졌습니다.

하지만 경찰 조사 결과 두 사람은 친모녀 관계인 것으로 확인됐습니다.

경찰 관계자는 A 씨와 피해자 사이에 금전 문제나 특별한 원한 관계는 없었다고 설명했습니다.

다만 경찰은 그동안 A 씨가 피해자에게 욕설하는 등 부정적인 감정을 드러낸 적이 있었다는 진술을 확보하고 범행 동기를 조사하고 있습니다.

A 씨는 경찰 조사에서 범행을 부인한 것으로 알려졌습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
정지연 기자 사진
정지연 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지