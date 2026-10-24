프로농구 삼성, 창단 최다 개막 7연승…칸터·맥컬러 48점 합작

▲ 삼성의 칸터(35번)

지난 5시즌이나 프로농구 최하위를 맴돈 서울 삼성이 창단 최다인 개막 7연승을 질주했습니다.삼성은 오늘(24일) 울산 동천체육관에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 정규시즌 원정 경기에서 현대모비스에 91대 71로 완승했습니다.삼성은 2003-2004시즌의 6연승을 뛰어넘는 구단 개막 최다 연승 신기록을 작성했습니다.내일(25일) 대구 한국가스공사와의 경기까지 잡는다면 삼성은 2011-2012시즌 동부, 2014-2015시즌 오리온스가 남긴 프로농구 역대 개막 최다 연승 기록과 어깨를 나란히 하게 됩니다.외국인 선수 게이지 프림이 직전 경기에서 무릎을 다쳐 결장한 현대모비스는 시즌 2승 6패로 최하위에 그쳤습니다.칸터가 27점 11리바운드, 맥컬러가 21점 7리바운드로 삼성의 두 외국인 선수가 펄펄 날았고, 이관희가 15점 5리바운드, 구탕이 11점 7어시스트 6리바운드를 보탰습니다.현대모비스에선 베즐리가 33점 11리바운드 5어시스트로 분투했고 이우석도 16점 5리바운드를 올렸으나 빛이 바랬습니다.서울 SK는 잠실학생체육관에서 창원 LG를 86대 85로 따돌려 시즌 2승(1패)째를 따냈습니다.SK는 2쿼터 초반 17대 37로 20점 차까지 끌려다니고도 대역전극을 펼쳤습니다.43대 51로 맞이한 후반전 초반 김낙현의 외곽포가 연이어 폭발하며 거세게 반격했고, 3쿼터 종료 직전엔 66대 65로 역전에 성공했습니다.초접전이 벌어진 4쿼터에서는 1분 31초를 남기고 터진 김낙현의 3점 슛으로 86대 85로 재역전한 뒤 리드를 지켜냈습니다.김낙현이 3점 슛 5개를 포함해 19점, 안영준이 16점 6리바운드 6어시스트, 힉스가 15점 10리바운드, 워니가 12점 7리바운드 7어시스트로 SK의 승리를 합작했습니다.아치 굿윈이 19점 5리바운드, 마레이가 17점 13리바운드 7어시스트, 양준석이 16점 12어시스트로 분전했으나 패배를 떠안은 LG는 시즌 3승 5패로 공동 7위에 그쳤습니다.고양 소노는 부산 KCC와의 홈 경기에서 97대 96 신승을 거둬 3연승을 쌓았습니다.4승 4패를 기록한 소노는 단독 5위가 됐습니다.소노는 4쿼터 종료 17초 전 허웅에게 2점 슛을 내줘 92대 96으로 끌려가 패색이 짙었으나 6초를 남기고 이재도가 자유투로 2점을 만회한 뒤 종료 직전 '에이스' 이정현의 3점 슛이 들어가며 짜릿한 역전승을 거뒀습니다.자니 오브라이언트가 23점 8리바운드, 이정현이 결승 득점을 포함해 19점, 스카티 제임스와 케빈 켐바오가 16점씩으로 고르게 승리에 기여했습니다.지난 시즌 우승팀 KCC는 숀 롱이 19점 14리바운드, 허훈이 19점 8어시스트를 올렸지만, 마지막 순간을 이겨내지 못해 5연패 수렁에 빠지며 현대모비스와 공동 9위(2승 6패)에 머물렀습니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)