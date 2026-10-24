[날씨/XR] 태풍 '참피' 북상…남해안·제주 강한 비바람

흐린 하늘에 강원 남부 지역까지 비구름이 닿고 있습니다.



태풍 참피는 타이완 북동쪽 해상에서 북상 중인데요.



어제(23일)부터 현재까지 제주 삼각봉에 209mm에 달하는 호우가 기록되고 있습니다.



태풍 진로도를 보시면 월요일 이른 새벽 제주와 가장 근접한 뒤 태풍은 일본 내륙으로 향하겠고 차차 소멸하겠는데요.



이에 따라 남해안과 제주는 강한 비바람이 계속되겠습니다.



특히 제주도 먼바다와 남해 먼바다로는 태풍예비특보 또한 내려져 있는 상태입니다.



태풍이 차차 가까워지는 내일 오전부터 오후 사이 특보는 발효될 것으로 예상되고 있습니다.



모레 아침까지 예상되는 비의 양입니다.



제주 산간에 200mm 이상, 경남 남해안에도 100mm 이상의 호우가 추가로 더 집중되겠고요, 이들 지역은 시간당 20~30mm로 집중 호우가 쏟아져 안전사고에 주의하셔야겠습니다.



내일도 대체로 비가 이어질 텐데요.



비가 내리지 않는 수도권과 강원 내륙의 하늘은 맑겠습니다.



내일 아침 기온은 서울 11도로 오늘보다 조금 더 쌀쌀하겠고 낮 기온은 24도까지 오르며 일교차가 크게 벌어지겠습니다.



월요일 아침 비구름이 모두 물러난 뒤로 주중반인 수요일에는 서울 아침 기온이 3도까지 곤두박질하며 올가을 들어 가장 추운 날씨가 찾아오겠습니다.



(임은진 기상캐스터)