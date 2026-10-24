'무죄' 오세훈 광폭 행보…민주 "정치자금법 무력화"

<앵커>



오세훈 서울시장이 어제(23일) 항소심에서 무죄 판결을 받은 지 하루 만에 광폭 행보에 나섰습니다. 분열된 보수의 마음을 모으겠단 취지의 말도 했는데요. 민주당은 "이번 판결로 정치자금법 취지가 무력화될 거"라고 비판했습니다.



보도에 김보미 기자입니다.



<기자>



국민의힘 소속 오세훈 서울시장은 '여론조사비 대납 의혹 사건' 항소심에서 무죄 판결을 받은 지 하루 만인 오늘, 불교 의례인 서울 진관사의 '국행수륙재'와 이태원 참사 4주기 추모대회 등 휴일 하루, 서울에서 열린 행사들에 잇따라 참석했습니다.



서울시정에 집중하겠다면서도, "총선이 다가오고 있다"고 운을 떼며, '보수야권의 구심점 역할'을 다짐하는 듯한 발언도 이어갔습니다.



[오세훈/서울시장 : 통합된 모습의 국민의힘이 국민 여러분께 마음의 위안도 드리고, 철학이 조금 다른 분들이 함께 마음을 모을 수 있도록 하는 데 최선의 노력을 다하겠습니다.]



이재명 정부의 부동산 정책을 겨냥해선 "방향 전환을 건의해도 정부는 마이동풍"이라고 날을 세우기도 했습니다.



국민의힘은 오 시장의 항소심 무죄 판결과 관련해 "민주당의 하수인이 되어 무리한 기소를 남발한 특검은 국민 앞에 고개 숙여 사죄하라"고 요구했습니다.



반면 민주당은 '명태균 게이트' 관련자들에 대한 잇따른 무죄 판결을 문제 삼는 한편, 현행 정치자금법의 취지가 무력화돼 앞으로도 처벌할 길이 없어진다"며 사법부 압박에 나섰습니다.



범여권에서 강경론과 신중론이 엇갈리는 조희대 대법원장 탄핵 추진과 관련해선, '선 국정조사, 후 탄핵 추진 검토'에 김민석 민주당 대표는 무게를 두고 있습니다.



[김민석/민주당 대표 : 조희대 대법원장과 관련한 문제는 국정조사를 포함해서 원래 생각한대로 차근차근 진행을 해 갈 겁니다.]



어제 판결로 내년 서울시장 재보궐선거의 가능성이 낮아진 걸 두고, 민주당 일각에서 안도하는 분위기가 나타나는 데 대해, 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장은 SNS에서 김민석 민주당 대표가 등장하는 사진을 첨부하며 기세가 꺾여 싸움이 연기된 데 안도하면, 그다음 싸움에서 진다"고 주장하기도 했습니다.



(영상취재 : 김용우, 영상편집 : 박선수, 디자인 : 양기태)