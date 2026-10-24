김정은 방중한 날…교도 "단둥서 교통·호텔 엄격 통제"

▲ 김정은 북한 국무위원장

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김정은 북한 국무위원장의 전격 방중이 이뤄진 오늘(24일) 북한과 국경을 맞대고 있는 중국 랴오닝성 단둥의 일부 지역에서 엄격한 교통 통제가 실시됐다고 교도통신이 보도했습니다.통신은 외교 소식통을 인용해 단둥과 북한 평안북도 신의주를 잇는 신압록강대교 주변 지역에서 호텔 숙박 예약이 제한됐다고 전했습니다.교통 통제는 압록강대교와 중국의 한국전쟁 참전사를 전시한 박물관 인근에서 확인됐다고 보도했습니다.이러한 중국 측의 교통과 호텔 통제가 북한 고위급 인사의 방문과 관련된 조치라는 관측이 전해진 뒤, 통일부는 "김 위원장이 이날 신압록강대교를 통해 랴오닝성 단둥에 도착했다"고 밝혔습니다.신압록강대교는 북중 최대 교역 거점인 단둥과 평안북도 신의주를 잇는 왕복 4차로·총 길이 3천26ｍ 교량입니다.2014년 완공됐지만 북한 측 연결도로와 통관시설 미비 등의 이유로 개통이 미뤄지다 지난 15일 공식 개통했습니다.교도통신은 내일 한국전쟁 당시 중국이 북한에 지원군을 보내 참전한 지 76주년이 되는 날로 관련 행사를 위해 북측 고위급 인사가 중국을 방문할 가능성이 있다고 짚었는데, 김 위원장이 행사에 직접 참석할 가능성이 거론됩니다.지난 6월 중국의 시진핑 국가주석이 7년 만에 북한을 방문해 김 위원장과 회담하면서 비핵화를 언급하지 않은 것이 북한과의 관계 개선을 뒷받침한 것으로 보인다고 교도통신은 전했습니다.이 매체는 김 위원장이 미국에 대해 대북 적대 정책을 중단하고 북한을 핵보유국으로 인정할 경우 대화에 나설 여지를 남겨두고 있다며 중국이 북미 정상회담을 중재할 가능성에도 관심이 쏠린다고 짚었습니다.(사진=연합뉴스)