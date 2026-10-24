'사망설'에 전격 등장한 김정은…"신압록대교 통해 단둥 도착"

최근 뇌출혈로 쓰러져 사망했다는 소문이 퍼졌던 김정은 북한 국무위원장이 중국을 전격 방문했습니다.



통일부는 오늘(24일) 김 위원장이 신압록강대교를 통해 중국 랴오닝성 단둥에 도착했다고 밝혔습니다.



신압록강대교는 북한 신의주와 중국 단둥을 연결하는 다리로 지난달 15일 공식 개통됐습니다.



2014년 완공됐지만 연결 도로 미비 등의 이유로 개통이 미뤄지다 최근 공식 개통된 다리로 북한과 중국 물류 교류의 새로운 상징으로 꼽힙니다.



김 위원장의 이번 방중은 내일(25일)로 예정된 중국의 6.25 전쟁 참전 76주년 기념행사 참석을 위한 걸로 보입니다.



김 위원장이 그동안 다섯 차례 중국을 방문할 때마다 시진핑 중국 국가주석을 만나온 만큼 이번에도 북중 정상회담이 개최될 걸로 예상됩니다.



앞서 일본 교도통신 등은 단둥의 일부 지역에서 엄격한 교통 통제가 실시됐고 지역 호텔들 숙박 예약이 아예 불가능하다며 북한의 최고위급 인사가 중국을 방문하는 걸로 보인다고 보도했었습니다.



김 위원장의 이번 방중 소식이 특히 주목받는 건 김 위원장의 신변에 이상이 생겼다는 소문이 온라인에서 빠르게 퍼진 상황이었기 때문입니다.



김 위원장이 뇌출혈로 쓰러져 혼수상태에 빠졌고, 중국 베이징에서 수술을 받다 숨졌다는 내용인데, 북한이 김 위원장의 최근 사진을 잇따라 공개했는데도 'AI 합성설', '김정은 대역설'까지 나오며 소문은 잦아들지 않았습니다.



국정원은 급기야 어제 국회 정보위 소속 의원들에게 '김정은 사망설'은 사실이 아니라고 비공개 보고하기도 했습니다.



사망설이 퍼지는 와중에 북한은 지난 20일, 김 위원장이 부인 리설주, 딸 김주애와 함께 피복·신발 전시회장을 방문하는 사진을 공개한 데 이어 오늘은 김 위원장이 조선인민군 제3차 중대장대회를 주재하는 사진을 내보냈습니다.



(취재 : 김민정 / 영상편집 : 나홍희 / 디자인 : 이정주 / 제작 : 디지털뉴스부)