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태풍 '참피' 영향 남부 많은 비…제주 최대 200mm

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작성 2026.10.24 15:29 수정 2026.10.24 15:36 조회수
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<앵커>

태풍 '참피'의 간접 영향으로 남해안과 제주도에 강하고 많은 비가 내리겠습니다. 강풍과 함께 물결도 높게 일어 해안가 접근은 피하셔야겠는데요. 자세한 날씨, 기상센터 연결해서 알아보겠습니다.

임은진 캐스터?

<기상캐스터>

현재 제30호 태풍 참피는 타이완 남동쪽 해상에서 강도 3의 세력으로 북상하고 있습니다.

태풍은 점차 방향을 틀어 일본으로 향하겠지만 우리나라 남부 지방과 제주에 강한 비바람이 이어지겠는데요.

현재 제주 해상과 남해상으로는 풍랑 특보가 발효 중인 가운데 제주는 호우와 강풍 특보 또한 발효 중입니다.

모레(26일)까지 남해안과 제주에는 순간 풍속 초속 20m 안팎의 강한 비바람이 몰아치겠습니다.

현재 레이더 영상을 보시면 충청 이남 지역을 중심으로 비가 내리고 있는 가운데 제주 삼각봉에는 현재까지 164m의 많은 비가 쏟아졌는데요.

앞으로 모레 아침까지 제주 산간에 최대 200mm 이상, 경남 남해안에도 100mm 이상의 호우가 이어지겠고 이들 지역에는 시간당 20~30mm로 세차게 비가 쏟아지겠습니다.

내일 기온도 확인해 보겠습니다.

내일 아침 기온 서울 12도로 오늘보다 조금 낮겠지만 낮 기온은 24도까지 오르며 일교차가 크겠습니다.

해안가 지역은 월요일 아침까지 비가 내리겠고요, 다음 주 수요일에는 올가을 들어 가장 낮은 기온이 예상됩니다.

(임은진 기상캐스터)
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