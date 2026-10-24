MLB 밀워키, 탬파베이 3대 2로 꺾고 월드시리즈 기선 제압

▲ 3-1로 달아나는 밀워키 추리오의 쐐기타

메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스가 창단 58년 만에 첫 우승 반지를 향해 힘차게 출발했습니다.내셔널리그 챔피언 밀워키는 24일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸패밀리필드에서 열린 월드시리즈(WS·7전 4승제) 1차전에서 아메리칸리그 우승팀 탬파베이 레이스를 3대 2로 간신히 따돌렸습니다.두 팀의 2차전은 내일(25일) 오전 9시 같은 장소에서 열립니다.밀워키가 전매특허인 강력한 불펜을 앞세워 탬파베이의 추격을 뿌리치고 귀중한 승리를 맛봤습니다.전날까지 올해 포스트시즌 8경기에서 평균자책점 1.33으로 짠맛을 뽐낸 밀워키 구원진은 2대 1로 앞선 6회부터 가동돼 탬파베이 타선을 1점으로 꽁꽁 묶었습니다.밀워키는 1회말 집중타로 2점을 뽑아 주도권을 잡았습니다.선두 잭슨 추리오가 우전 안타로 출루하자 1사 후 크리스천 옐리치가 우중간 3루타를 쳐 추리오를 홈으로 불러들였습니다.탬파베이 중견수 조니 델루카가 옐리치의 타구를 잡으려고 몸을 날렸지만, 글러브를 맞고 다른 방향으로 흘렀습니다.곧바로 윌리암 콘트레라스가 전진 수비한 유격수의 글러브를 맞고 좌익수 앞으로 향하는 적시타를 쳐 2대 0으로 격차를 벌렸습니다.탬파베이는 0대 2로 끌려가던 4회 후니오르 카미네로의 2루타로 이어간 1사 2, 3루에서 내야 땅볼로 한 점을 만회했으나 밀워키는 7회말 2사 2루에서 추리오의 1타점 우전 적시타로 3대 1로 달아났습니다.탬파베이는 9회초 1사 만루 마지막 역전 찬스에서 1점을 보태는 데 그쳤습니다.밀워키 주전 포수 콘트레라스는 타석에서는 2안타 1타점을 올리고, 5, 6회 거푸 정확한 송구로 도루를 잡아내며 공수에서 펄펄 날았습니다.밀워키 선발 제이컵 미저로우스키는 탈삼진 3개를 곁들여 5이닝을 4피안타 1실점으로 호투해 승리를 안았습니다.탬파베이 베테랑 투수 닉 마르티네스도 5이닝 5피안타 2실점으로 잘 던졌지만, 타선의 도움을 못 받아 패전 투수가 됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)