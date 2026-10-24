민주, '혁명가 박정희' 국회 포럼에 "국힘, 역사 왜곡 정당인가"

▲ 이용우 의원

민주당은 오늘(24일) 국민의힘 임이자 정책위의장 공동 주최로 국회에서 '혁명가 박정희' 포럼이 진행된 것과 관련, "국민의힘은 역사 왜곡 정당인가"라며 비판했습니다.이용우 대변인은 이날 논평을 통해 "5·18 폄훼 포럼을 연 이진숙 의원으로 모자라 당 정책위의장까지 같은 단체와 손잡고 독재 미화에 판을 깔았다"며 이같이 밝혔습니다.그는 포럼에서 나온 유신 정당화 주장을 언급하며 "경제성장을 내세워 박 전 대통령에게 민주화의 공로까지 돌리는 것은 리박스쿨의 독재 미화와 판박이"라고 주장했습니다.이어 "아이들에게 주입하던 왜곡된 역사관을 국회에서 공론화하는 데 국민의힘 지도부가 앞장서고 있다"며 "국민의힘은 역사 왜곡에 국회 무대를 내주고 쿠데타와 독재를 미화하는 행태를 당장 중단하라"고 강조했습니다.앞서 5·18 민주화운동 폄훼 논란을 빚은 우파 단체들은 지난 22일 국회에서 개최한 포럼에서는 "박정희 전 대통령은 오늘날 대한민국 민주화의 최대 공로자"라는 발언 등이 나왔습니다.공동주최자인 임 정책위의장은 국정감사를 이유로 불참했습니다.(사진=연합뉴스)