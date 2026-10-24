김민석, '조희대 탄핵' 질문에 "국조 포함해 원래 생각대로 차근차근"

▲ 더불어민주당 김민석 대표

민주당 김민석 대표는 오늘(24일) 조희대 대법원장에 대한 탄핵 추진과 관련, "국정조사를 포함해 원래 생각한 대로 차근차근 진행해갈 것"이라고 밝혔습니다.김 대표는 이날 국회에서 열린 사진기자 체육대회에 참석한 뒤 기자들과 만나 '오세훈 서울시장 항소심 선고 판결 후 당내에서 조 대법원장 탄핵과 관련한 목소리가 나오는 것에 대해 어떻게 생각하느냐'는 질문에 이같이 답했습니다.조 대법원장에 대한 국정조사 추진 일정과 관련해서는 "원내에서 여러 가지를 조합해 조율하고 있는 것으로 알고 있다"고 했습니다.오 시장의 정치자금법 위반 항소심 무죄 판결에 대해서는 "어제 드린 말씀으로 갈음하면 될 것 같다"고 말했습니다.김 대표는 전날 오 시장이 항소심 재판에서 무죄를 선고받은 직후 기자들과 만나 "법리적으로나 상식적으로나 이해하기 어렵고 납득하기 어려운 판결"이라고 입장을 밝힌 바 있습니다.범여권 진영에서는 오 시장의 2심 결과를 놓고 "조희대 대법원장을 탄핵하고 법원행정처 해체해야 한다"(조국혁신당)는 요구가 나오고 있습니다.이와 별개로 친청(친정청래)계는 "요즘 국민들은 조희대 법원의 내란 청산 의지를 의심하고 있다"(이성윤 최고위원)면서 조 대법원장에 대한 탄핵 절차에 즉각 들어가야 한다고 목소리를 높였습니다.(사진=연합뉴스)