독감 유행 계속…'항체형성에 2주', 적기에 백신 맞아야

▲ 서울의 한 병원에서 어린이들이 진료를 위해 대기해 있다

올해 인플루엔자(독감)가 지난해보다 이르게 유행하는 가운데 최근 기온이 크게 떨어지면서 전반적인 호흡기 감염병 위험이 커지고 있습니다.어린이와 어르신 등은 적기에 독감 백신을 접종해 감염 예방과 중증 악화를 방지하는 게 무엇보다 중요합니다.질병관리청에 따르면 65세 이상 어르신 독감 백신 접종률은 지난 22일 오후 6시 기준 58.7%로 집계됐습니다.지난해 같은 기간 접종률 60.8%에 조금 못 미치는 수치입니다.생후 6개월∼14세 어린이 접종률은 48.6%로, 지난해 동기 36.0%를 웃돌고 있습니다.질병청의 표본감시 결과 최근 독감 의심 환자가 감소세로 돌아섰지만 지난해와 비교해선 여전히 높은 수준의 유행이 지속하고 있어 개인위생 수칙을 준수하고 백신을 접종하는 게 바람직합니다.올해 42주 차(10월 11∼17일) 의원급 의료기관의 외래환자 1천 명당 독감 의심 환자는 17.7명으로 집계됐습니다.직전 주 21.6명 대비 줄었지만, 지난해 같은 기간(7.9명)과 비교하면 2배가 넘습니다.날씨가 본격적으로 쌀쌀해지면 독감이 더 거세게 유행할 수 있어 더 추워지기 전에 백신을 접종하는 게 좋습니다.백신 접종 후 바이러스를 방어하는 항체가 형성되는 데에는 약 2주 정도 걸리기 때문에 접종을 너무 미뤄서는 안 됩니다.또 지난해에 독감 백신을 접종했더라도 올해 새롭게 맞아야 효과를 볼 수 있습니다.현재 질병청은 65세 이상, 임신부, 6개월∼14세 어린이에 독감 국가 예방접종을 실시 중입니다.독감 국가 예방접종은 주소지와 상관없이 가까운 위탁 의료기관이나 보건소에서 할 수 있습니다.이 중 65세 이상 어르신은 독감과 코로나19 백신을 동시에 접종하는 게 권고됩니다.65세 이상 어르신의 코로나19 백신 접종률은 지난 22일 오후 6시 기준 28.2%로, 지난해 같은 기간 25.1%를 웃돕니다.(사진=연합뉴스)