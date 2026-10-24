주유소 기름값 23주 연속 하락…휘발유·경유 1,800원대

▲ 주유소

전국 주유소 기름값이 전주 대비 소폭 내리며 23주 연속 하락세를 이어갔습니다.24일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 10월 셋째 주(18∼22일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 0.5원 내린 1천857.1원이었습니다.가격이 가장 높은 서울은 전주보다 0.3원 내린 1천902.3원, 가격이 가장 낮은 대구는 0.9원 하락한 1천828.0원으로 각각 집계됐습니다.상표별 가격은 GS칼텍스 주유소가 1천859.0원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1천846.6원으로 가장 낮았습니다.경유 평균 판매 가격은 전주와 비교해 0.3원 내린 1천842.5원을 기록했습니다.이번 주 국제 유가는 미국의 이란 공습 가능성과 예멘 후티 반군의 사우디 공격 등 중동 지역의 긴장 고조에 따른 공급 불안으로 상승했습니다.수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 배럴당 2.9달러 오른 111.1달러였습니다.국제 휘발유 가격은 3.2달러 내린 133.4달러, 국제 자동차용 경유는 5.5달러 오른 176.2달러로 집계됐습니다.국제유가 변동은 대개 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영됩니다.정부는 국제유가 변동이 국내 가격에 미치는 영향을 줄이기 위해 석유 최고가격을 유지하고 있습니다.앞서 정부는 11차 석유 최고가격을 10차 최고가격과 동일한 L당 휘발유 1천784원, 경유 1천773원, 등유는 1천380원으로 지정했습니다.(사진=연합뉴스)